高雄洲際酒店今年聖誕以「幸福龍樂園」為主題，邀請賓客認購小恐龍玩偶捐贈伊甸基金會分享愛，日前邀請伊甸基金會慢飛天使和家長們蒞臨酒店3米高的玩偶聖誕樹前，與酒店管理團隊交換禮物，酒店更安排了手作DIY恐龍造型餅乾裝飾活動，由行政西點主廚陳一輝帶領慢飛天使們共度暖心聖誕。

伊甸基金會鳳山早療中心主任王政傑表示：「再次感謝洲際酒店提供伊甸基金會慢飛天使們參與這次公益活動的機會。手作創意餅乾活動讓孩子與家長們能發會創意、親子同樂！」

高雄洲際酒店感動回應，希望「幸福龍樂園」認購活動透過造型療癒的可愛恐龍玩偶，在寒冷的冬天傳遞溫暖陪伴給慢飛天使家庭，同時邀請無法親臨現場的賓客也能透過線上響應支持https：／／ic-kaohsiung.com／DinoWonderland，讓有意義的聖誕愛心主題活動能夠每年傳承下去。

伊甸基金會成立邁向40年，於1994年底起，開始推動「0-6歲發展遲緩兒家庭社區服務方案」，積極推動早期發現及早期療育工作，除了減輕遲緩兒對家庭造成的經濟負擔，並銜接成年後職訓及支持性就業與安置服務，貫徹協助身心障礙者生涯發展的理念。從人口集中地區到人口稀少地區，從資源相對豐富地區到資源貧瘠地區，落實「讓偏遠地區可以看見公益，讓需要人可以就近得到幫助」的理想。

高雄洲際酒店持續以實際行動支持公益，更不定期在電子報中分享公益活動資訊，為公益發聲不遺餘力，協助推廣由伊甸基金會主辦的「弱勢兒童服務計畫」募款活動，幫助慢飛天使家庭解鎖成長任務，歡迎至伊甸基金會官網了解詳情https：／／ic-kaohsiung.com／Eden。

高雄洲際酒店每年聖誕節舉辦活動回饋社會，與公益團體合作獻愛，今年酒店與來自美國加州、被譽為「飽滿療癒系」的絨毛動物玩偶品牌《Bellzi》，共同打造龍年專屬的奇幻樂園，精選暖色系的小暴龍、棘龍和劍龍，以大恐龍牽小恐龍的可愛組合，邀請賓客以每組1大1小認購恐龍玩偶，賓客可收藏1隻洲際限定徽章款大恐龍和伊甸基金會聖誕感謝小卡、另1隻小恐龍則會捐贈予伊甸基金會的慢飛天使，同時酒店現場亦會提供感謝小卡邀請賓客填寫，與慢飛天使交換卡片，活動至明年1月31日止，可於每日上午9點至晚上9點在高雄洲際酒店1樓的烘焙坊認購。