日本央行（日銀）總裁植田和男25日表示，倘若達到央行通膨目標的可能性「不斷提升」，持續實現2％目標的前景獲得大幅增長，該央行將考慮改變政策。

植田指出，「假使薪資和物價增長之間達到良性循環，穩定且持續地達到物價目標的可能性大幅增加，我們將考慮改變政策」。此為植田迄今就結束超寬鬆貨幣政策釋出最明確的訊息。

他向日本經濟團體聯合會演講時提到，企業對於調薪和物價的態度變得愈來愈開放。他提到，有鑑於國內外經濟和金融市場的高度不確定性，日銀沒有結束超寬鬆政策的特定時間，「我們將謹慎檢視經濟發展以及企業薪資和物價設定行為，接著在適當的情況下決定未來的貨幣政策」。

日本通膨超過目標值已逾一年，許多分析師預料日銀明年會將短期利率脫離負值，有些人押注最快1月會升息。