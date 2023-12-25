12月是相聚歡慶一路暢玩的時刻，聖誕節加上跨年，Global Mall屏東市特別推一日行程提案，讓消費者免煩惱，以萌趣組合、實用好禮、佈置好物三大主題精選質感禮物，消費者可以依照預算輕鬆挑選禮物；而儀式感不可少的重點還有聚餐美食，祭受歡迎的異國料理、火鍋優惠7折起，從2人到4人套餐組合都有。同時因應近期《水行俠：失落王國》上映，還能來場電影歡慶過節，再加碼推十大美食買一送一或超值贈，一起歡慶過節。

聖誕節必備儀式感之一，就是口腹大享豪華幸福感，Global Mall屏東市精選浮誇燒肉聖誕樹、海陸饗宴、豐盛多肉分享餐、暖心鍋物等各式主題組合，推2~4人餐，無論是朋友歡聚、情人約會，享多元選擇。超應景的燒肉聖誕樹，畫面超吸睛，推燒肉老大「聖誕海陸套餐」推薦價999元，板腱牛層層堆疊成一顆小型聖誕樹，搭配A5和牛、翼板牛小排、深海大虎蝦及生食級干貝，一口氣吃得到多種海陸豐盛食材，絕對是聖誕節難忘的料理。澎派「海陸饗宴」也是聖誕餐點的人氣首選之一，大河屋「4人派對套餐」原價3,334元、優惠價2,588元，人氣海陸丼飯、串燒、鍋物一次滿足，視覺、味蕾都享受，而吉野家「海陸四重奏」推薦價1,060元，牛肉、豬肉、雞肉、蒲燒鰻，經典日式美味多重享受。

若想來場過癮的嗑肉派對，也可以選擇多肉分享聖誕餐，推米塔炙燒牛排「三人饗樂套餐」原價2,574元起、優惠價1,888元起，碳烤雞腿排＋特級炙燒牛排雙拼或是沙朗牛排、酥烤海鮮總匯等，每一口都是味覺饗宴。寒冷聖誕節吃鍋也很適合，聚日式鍋物推內用消費任一主餐加價99元，即可升級聚X Hello Kitty聯名聚萌粉紅牛奶鍋，一上桌絕對驚呼連連，少女心大噴發，還能品嚐多樣食材。

還在煩惱交換禮物如何選才能展現新意，Global Mall屏東市以萌趣組合、實用好禮、布置好物三大主題，集結節慶感的沐浴禮盒、手機編織背帶、聖誕樹馬克杯、聖誕掛飾或是營造放鬆氛圍的蠟燭燈飾等，推超值優惠7折起。具節慶感的商品，送禮絕對能獲得青睞，推JUST HOME「聖誕造型附蓋馬克杯」原價299元起、享88折優惠，實用又具儀式感；或是令人莞爾的JUST HOME「復古港飲陶瓷附蓋匙杯」推薦價299元，各式招牌港點茶飲佈滿杯身，療癒感十足；充滿魔法氣息的樂玩多「Rolife立體組裝模型書立架」，可以享受DIY自組，搭配觸摸式氛圍燈，讓書櫃更添不同風景，就像來場書中時光旅行。

而實用好禮絕不踩雷，W.Wear「編織縷空花花手機背帶」原價1,090元、優惠價890元，一朵朵編織小花串成的手機背帶，具手工獨一無二感，當交換禮物超有面子；或是旅行便利組禮盒，實用又精緻，THE BODY SHOP「晨曦陽梨／歡沁櫻桃迷你禮盒」推薦價580元，包括沐浴膠＋滋養霜＋沐浴球，最適合旅行便利攜帶；而超萌保溫杯，環保又可愛，送禮絕對不踩雷，推生活工場「玩具總動員保冷保溫瓶」原價1,065元、優惠價899元。具節慶感的佈置好物也是熱門禮物清單，羊毛出在羊山上「聖誕狐狸掛飾」原價1,870元、優惠價1,700元，或是羊毛出在羊山上「聖誕刺蝟系列」任選兩件原價780元、優惠價690元；營造溫暖氛圍的佈置同樣大受歡迎，生活工場「北歐時尚簡約升降融蠟燈」原價1,480元、優惠價1,199元，溫暖光暈照映下，融香薰蠟緩緩釋出香氣，帶來滿室芳香。

《水行俠：失落王國》上映，以海底世界帶來視覺震撼特效、浩大動作場面，融合成一趟奇幻歡樂體驗，最適合歡度佳節一日遊，Global Mall屏東市即日起至12月31日再加碼多項票根好康，包括集結十大美食買一送一或超值贈，包括勝博殿、麥當勞、秋風軒、大河屋、燒肉老大、聚日式鍋物、COLD STONE、吉野家、CoCo壹番屋等，另機車可享免費停車、汽車則可折抵停車費2小時。

看完電影來點下午茶點，憑當日國賓影城票根，至麥當勞買大薯送中杯可樂、COLD STONE則為經典冰淇淋買大送小；為聚餐加菜享超值，至勝博殿點購兩份套餐，即贈限量蔬肉起司丸；米塔炙燒牛排則推點兩份主餐贈香酥脆薯；燒肉老大則為單點品項買2送1；或是天冷可選聚日式鍋物消費兩客套餐或雙人套餐即贈限量雪花豬肉乙份。另大河屋、CoCo壹番屋內用點購指定餐點，即贈限量指定飲品乙杯；吉野家為點購主餐套餐享9折起優惠。

不只享美食，電影票根還能享購物好康，運動潮流服飾、配件一應俱全，包括NIKE、SKECHERS、JINS、PALLADIUM、Tiimec、帆鈕等推9折起優惠。