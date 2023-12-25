高雄輕軌可望在本週獲得交通部核定，年底正式成圓，加上小港林園延伸線、岡山路竹延伸線、以及捷運黃線，高雄捷運今年「四線齊發」，在短短3年又4個月期間，高雄捷運規劃與建設，可謂為是全台各縣市絕少僅有的，高雄副市長林欽榮25日表示，此一成績，對只有110餘人編制的高雄市府捷運局而言，算得上是極為艱鉅，也可謂「從【Mission Impossible】變成【Mission Is Possible】」。

林欽榮指出，2020年8月24日陳其邁市長上任時，高雄捷運為51公里的里程數、52車站。卻在短短的3年又4個月期間，完成許多成功的任務：包括捷運黃線於2022年3月21日經行政院核定綜合規劃，捷運小港林園缐於2022年9月23日經行政院核定綜合規劃，捷運岡山路竹延伸線2B階段於2023年4月12日經行政院核定綜合規劃（捷運岡山路竹延伸線全線終於分段全部完成核定）。

在各捷運線系統計畫接續獲核定後，今年2023年11月14日高雄捷運小港林園缐（RL1-RL3）土建標發包完成、正式動土；接著今年2023年12月19日黃線（Y1~Y4）土建與全線軌道系統標也完成發包並舉辦聯合動土；輕軌全線完工並預定於明年2024年元旦成圓正式試營運。

高雄捷運四線齊發，全部預定至2030年，捷運四線陸續完工通車，高雄捷運里程數將倍增達112公里、114車站；大幅提升高雄大眾運輸路網覆蓋率，飛速轉型城市動能。

他說，高雄捷運工程局僅110人，與他之前在台北市政府服務期間，所督導的台北市府捷運工程局，人力編制約達1200人，兩局都是台灣最優秀的捷運專業行政團隊，但，編制人力實在無法比擬。高雄捷運團隊是一個迷你兵團，但卻能夠在3年餘期間內，具體推動四線齊發，這是很艱鉅的任務正在完成與推進施工中。

林欽榮強調，一般經驗而論，一條新捷運系統計畫從可行性評估、再到環境影響評估完成、再推進到綜合規劃獲行政院核定，接續到工程完成發包並正式動工，所需時間動輒需要8年，甚至10年，才能完成，但是，高雄捷運如何能夠如此快速四線齊發？其原因在於，高雄市府團隊在陳市長帶領下全團隊協力合作成果展現，才能達成這不可能任務。

他說，身為團隊的一份子，他對於主政的捷運局吳義隆局長、吳嘉昌副局長、王彥清總工程司等所有同仁，以及高市府相關機關團隊跨部門合作的同仁們，跟著他一起在交通部、環境部、國發會等中央部會間南征北討，積極回應中央各級部會的審查，表達深深的謝意，同時，林欽榮也感謝捷運局所委聘的世曦工程顧問團隊，一直以來都能即時提供專業意見，協助捷運局以回覆中央的審查意見，方能順利達成，高雄捷運四線齊發能夠推進如此飛速，令他感觸良多。

他說，高雄捷運四線齊發完工之後，黃線、紅、橘線、輕軌、台鐵形成高雄特有的「雙環路網」，結合捷運岡山路竹及林園延伸線同步推動，串聯高科技S廊帶及海、空港連結，扮演城市轉型的關鍵力量，打造S廊帶科技走廊，形成半導體供應鏈聚落，加以捷運路線串連楠梓科技產業園區、橋頭科學園區、岡山本洲產業園區、南科高雄園區、亞洲新灣區、新材料循環園區等，高雄的蛻變正為進行式，而高雄捷運能夠四線齊發，將飛速轉型城市動能。

不過，林欽榮也強調，高雄市捷運路網如果要爭取中央較高的補助，其財務自償率必須達到至少25％，因此，除了票箱收入外，高雄市政府必須非常努力增加場站租金、增額容積、聯合開發等收入，而捷運路線的核定程序，與其他六都市政府均相同，完全需要依照交通部的「大眾捷運系統及周邊土地開發審查作業要點」規定程序辦理 ，包含環境影響評估、鐵道局審查、交通部委員會審查、國發會審查、行政院核定無一不可省略。