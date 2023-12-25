【時報-台北電】中租-KY(5871)自結11月稅前利益27.78億元，稅後利益20.19億元，歸屬母公司股東19.46億元，未追溯調整EPS 1.23元，追溯調整後EPS 1.21元。

自結前11月稅前利益336.96億元，稅後利益242.21億元，歸屬母公司股東232.04億元，未追溯調整EPS 14.3元，追溯調整後EPS 14.02元。(編輯：邱致馨)

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