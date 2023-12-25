【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】俄羅斯主要媒體工商日報（Kommersant）於25日報導，礙於制裁的因素，外資得暫停參予北極液化天然氣2號（Arctic LNG 2）項目。也就是對這個俄國新的LNG出口工廠，參與的外資需要公開聲明，宣布放棄融資與承購合約（off-take contract）的責任。

據悉，中國大陸國營石油大廠中海油（CNOOC）與中國石油（CNPC），各有此項目10%持股。北極液化天然氣2號主要大股東是諾瓦泰克（Novatek），這家俄羅斯最大的液化天然氣生產業者，擁有過半60%股權。

除了這兩家陸企外，法國道達爾能源（TotalEnergies），以及日本三井（Mitsui & Co）與日本經濟產業省旗下的JOGMEC（金屬礦物資源機關）合組的財團，也共同宣布投資該計畫時，已遇到不可抗力（force majeure）。

知名會計事務所KPMG解釋，不可抗力可當作免責條款，在這種突發而無法阻止的不可抗力事變發生時，受到不可抗力事變因而違約的一方，免除部分或全部合約責任。

俄羅斯工商日報指出，在北極液化天然氣2號項目，外資的投資可能告吹之下，目前這座液化天然氣站的天然氣產量，可能被迫要倒到現貨市場，屆時市價應該會受到影響。