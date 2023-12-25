【時報記者任珮云台北報導】外資進入年底長假，市場交投較為清淡，新興亞股上周漲跌互見，其中南韓、泰國分別上漲1.4%、1%最多，僅印度、台股走跌，依序下跌0.5%、0.4%；另從資金流向來看，外資上周對亞股買賣金額，其中外資上周買超台股6.4億美元，使得台股成為新興亞股中資金淨流入最多的股市，再者是買超南韓6.0億美元，而越南、泰國則賣超1.1億美元。
今年以來最吸金的亞股是印度，獲外資買超金額201.1億美元，接著是南韓的90.6億美元及台股的41.1億美元；賣超則以泰國的56億元最多，再來則是越南賣超10.5億美元。2023年以來，亞股以台股漲24.71%最強，再來是印度的16.87%及南韓的16.24%，但泰國跌15.59%最弱，其次是菲律賓的1%跌幅。
中信成長高股息（00934）經理人張圭慧表示，台股2023年封關倒數計時，外資也進入年底長假，市場交投較為清淡，不過外資明年台股展望氣氛偏向樂觀，加上明年總統大選行情，指數有望維持高檔震盪。
此外，張圭慧認為，全球景氣漸露曙光，在出口轉正、內需續旺之下，且隨庫存水準逐步趨於正常，可望帶動上市櫃企業獲利成長，台灣景氣仍在復甦軌道上，有機會進一步推升台股上漲動能，後續應有行情可期。
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