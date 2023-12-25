【時報-台北電】外資轉賣過耶誕，本土法人互槓，三大法人賣超13.07億元，今日集中市場勉強蹬過5日線，而2023年進入倒數4個交易日，外資今年來仍買超1889.6億元。台股今早在宏碁(2353)、仁寶(2324)等AI PC族群，牽手緯創(3231)、迎廣(6117)等攜手走強下，大盤微幅開低後即快速翻紅，並收復17600關及5日線，盤中光電、IC設計等族群跟上，加上台經院公布11月製造業跌勢趨緩，服務、營建業景氣轉升，推升大盤漲點放大至近67點、來到17663.35點；惟「紅海危機」有解，航運族群聞訊集體跳水，陽明(2609)重挫跌停，成為多頭沉重拖油瓶，在多空一番纏鬥後，終場指數小漲8.21點、為17604.84點，總成交值減至2392.04億元。

籌碼面，今日外資轉賣超8.8462億元，投信擴大買超23.0062億元，但自營商亦擴大賣超27.2347億元，合計三大法人賣超13.07億元；回顧上周，外資買超289.39億元，投信賣超32.34億元，自營商賣超307.09億元，三大法人賣超50.04億元；加計今日，外資12月來買超937.57億元，今年來買超1889.6億元。

技術面，5日RSI為58.38、10日RSI為62.43，9日K值為59.86、9日D值為65.93，20日乖離率為0.71。

盤面上，權王台積電(2330)今日多空皆顯得意興闌珊，股價開平收低在581元，表現不如量價雙升的聯電(2330)；聯發科(2454)天璣9300搭vivo首發告捷，推升股價漲至998元，千關在望；大立光(3008)陸續獲3外資將目標價喊上3000元以上，今日人氣匯集，盤中一度衝上2,815元波段新高，終場收2795元，不僅牽手譜瑞-KY(4966)等7千金收高，更推升光電類指大漲1.98%、勇奪今日漲幅王。

此外，AI PC續夯，今日宏碁(2353)、仁寶(2324)雙雙衝出逾12萬張大量，宏碁盤中更一度站上漲停49.8元，終場則分別收高在49元、37.1元，並帶動華碩(2357)漲3.97%、微星(2377)漲4.89%，緯創(3231)也放量至7萬餘張、收高2.55%。

而上周意氣風發的航海王，今日慘成落水狗，在馬士基釋出重啟紅海航線消息後，由陽明(2609)下殺跌停51.8元領跌，萬海(2615)也重挫9.32%，長榮(2603)跌7.19%，拖累二軍台驊投控(2636)跌7.26%、四維航(5608)跌6.85%、裕民(2606)跌6.15%、慧洋-KY(2637)跌6.11%、新興(26050)跌4.31%，使得航運類指重挫4.7%，跌落5日線，成為空頭標靶。

法人指出，時序進入12月及2023年最後一周，且適逢聖誕佳節，外資進入休假模式，台股將由內資主導，推測中小型股相對有表現機會，此外，市場也將放眼明年，對於2024年的潛力產業，近期應會提前卡位，可參考投信新佈局方向，如矽晶圓、記憶體製造、MOSFET，另，消費性電子展(CES)元月初將登場，相關族群也可多加留意。(編輯：李慧蘭)