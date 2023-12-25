近萬名摩洛哥抗議民眾今天在首都拉巴特遊行支持巴勒斯坦人，他們呼籲結束導致加薩走廊數千人死亡的以哈戰爭，同時反對摩洛哥和以色列之間的關係正常化。

綜合法新社與路透社報導，拉巴特（Rabat）今天約有1萬民眾斥責反對派領袖所稱的「滅絕戰爭」，同時也反對摩洛哥和以色列之間的關係正常化。

Part of the protest in the capital of Morocco, Rabat, as a sign of solidarity with Gaza and condemnation of Israeli aggression pic.twitter.com/hJtn58OV8R — S p r i n t e r (@Sprinter99800) December 24, 2023

自從兩個多月前以色列與巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）爆發衝突以來，抗議以色列攻打加薩的活動多次在摩洛哥引起數千人參與，其中大部分是由泛阿拉伯和伊斯蘭組織所領導。

今天上街的萬名抗議者大多像是伊斯蘭主義者，他們揮舞巴勒斯坦旗幟，舉著寫有「抵抗直至勝利」、「阻止摩洛哥政府與以色列關係正常化」和「解放巴勒斯坦」等標語，男性和女性分開遊行。

🚨 MASSIVE MOROCCO PROTEST AGAINST ISRAEL TIES



In one of the largest pro-Palestinian marches in the nation's capital, protesters demand an end to Morocco's ties with Israel.



Co-organized by leftist groups and Islamists, the march calls for resistance and an end to normalization… pic.twitter.com/pyqIXoGvEX — Mario Nawfal (@MarioNawfal) December 24, 2023

抗議團體高舉「停止加薩滅絕戰爭，停止關係正常化」的橫幅，沿著市中心的穆罕默德五世大道（Mohammed V Avenue）遊行。

2020年，摩洛哥加入數個阿拉伯國家，依美國前總統川普執政時代斡旋的「亞伯拉罕協議」（Abraham Accords）與以色列建立外交和貿易關係。作為協議的一部分，美國則是承認摩洛哥對西撒哈拉（Western Sahara）此一爭議地區的主權。

抗議群眾高喊口號讚揚「巴勒斯坦人民的抵抗」，並對美國支持以色列對哈瑪斯的戰爭表示特別憤怒。

現年27歲的抗議者吉哈尼（Jihane）說：「當你不區分軍事目標和平民（包括嬰兒）而進行大規模轟炸時，那就是種族滅絕。我們必須實話實說。」

儘管摩洛哥邁向與以色列關係正常化，但仍持續支持巴勒斯坦建國，並敦促加薩停火，保護當地所有平民。摩洛哥與以色列雙方已商定互設大使館，但目前尚未完成程序，不過兩國已經走得愈來愈近，並簽署了國防合作協議。

在加薩戰爭之前，公開反對「亞伯拉罕協議」的情況很少見。然而戰事發生後，這已成為摩洛哥多場大規模抗議活動的常態，示威者在今天高呼與以色列關係正常化是「叛國」。（譯者：屈享平/核稿：鄭詩韻）1121225