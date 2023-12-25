近萬名摩洛哥抗議民眾今天在首都拉巴特遊行支持巴勒斯坦人，他們呼籲結束導致加薩走廊數千人死亡的以哈戰爭，同時反對摩洛哥和以色列之間的關係正常化。
綜合法新社與路透社報導，拉巴特（Rabat）今天約有1萬民眾斥責反對派領袖所稱的「滅絕戰爭」，同時也反對摩洛哥和以色列之間的關係正常化。
自從兩個多月前以色列與巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）爆發衝突以來，抗議以色列攻打加薩的活動多次在摩洛哥引起數千人參與，其中大部分是由泛阿拉伯和伊斯蘭組織所領導。
今天上街的萬名抗議者大多像是伊斯蘭主義者，他們揮舞巴勒斯坦旗幟，舉著寫有「抵抗直至勝利」、「阻止摩洛哥政府與以色列關係正常化」和「解放巴勒斯坦」等標語，男性和女性分開遊行。
抗議團體高舉「停止加薩滅絕戰爭，停止關係正常化」的橫幅，沿著市中心的穆罕默德五世大道（Mohammed V Avenue）遊行。
2020年，摩洛哥加入數個阿拉伯國家，依美國前總統川普執政時代斡旋的「亞伯拉罕協議」（Abraham Accords）與以色列建立外交和貿易關係。作為協議的一部分，美國則是承認摩洛哥對西撒哈拉（Western Sahara）此一爭議地區的主權。
抗議群眾高喊口號讚揚「巴勒斯坦人民的抵抗」，並對美國支持以色列對哈瑪斯的戰爭表示特別憤怒。
現年27歲的抗議者吉哈尼（Jihane）說：「當你不區分軍事目標和平民（包括嬰兒）而進行大規模轟炸時，那就是種族滅絕。我們必須實話實說。」
儘管摩洛哥邁向與以色列關係正常化，但仍持續支持巴勒斯坦建國，並敦促加薩停火，保護當地所有平民。摩洛哥與以色列雙方已商定互設大使館，但目前尚未完成程序，不過兩國已經走得愈來愈近，並簽署了國防合作協議。
在加薩戰爭之前，公開反對「亞伯拉罕協議」的情況很少見。然而戰事發生後，這已成為摩洛哥多場大規模抗議活動的常態，示威者在今天高呼與以色列關係正常化是「叛國」。（譯者：屈享平/核稿：鄭詩韻）1121225
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