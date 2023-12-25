軍公教明（2024）年確定加薪4％，惟立法院19日三讀通過中央政府總預算案，恐來不及明年1月1日入帳，不過，軍公教年終工作獎金已確定於1月31日撥款。

軍公教薪資是採事先發放，當月薪水固定1日入帳，總預算雖已三讀，但距明年1月的發薪日只剩不到10天，來不及作業，預計最快將隨2月薪資發放補發。

行政院已發函全國各機關，軍公教年終獎金將於明年1月底入帳，除了有1.5個月年終獎金外，還有考績獎金，其中7成5的軍公教考績可列甲等，因此可領到1個月考績獎金，多數可領到2.5個月的獎金。

值得注意的是，軍職人員得由國防部視實際需要另訂發給日期；據悉，軍職部分可由國防部另訂日期，但按照往例，軍人發放時間將與公教人員差不多。