美國科羅拉多州警方今天表示，科州一間購物中心於平安夜這天傳出槍響，1名男子中彈身亡，另有3人受傷。

美聯社報導，科羅拉多泉警局（Colorado Springs Police Department）在社群平台X貼文說，科羅拉多泉堡壘購物中心（Citadel Mall）下午發生兩組人馬火拼事件，警方接獲槍擊通報後隨即出動。

Heavy police presence at The Citadel Mall in Colorado Springs after reports of shooting.https://t.co/7MwTkaHmLi pic.twitter.com/UMgVmGhAi5 — Channel3 Now (@fox3news) December 25, 2023

警方說，有1名成年男性因槍傷當場喪生；另有兩人各自中了至少一槍，重傷送醫。

還有1名女性送醫，但據報傷勢不嚴重。

警方已將「多人」帶回警局，「並釐清他們與此案的關係」。

警方表示，事發的購物中心已清空人員並拉下鐵門，目前社區已沒有已知的持續性威脅。

科羅拉多泉位在丹佛（Denver）以南，兩地相隔約114公里。（譯者：蔡佳敏/核稿：劉文瑜）1121225