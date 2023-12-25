菲中南海爭議持續升溫，兩國繼續隔空駁火。中國官媒人民日報今天發表署名文章，批評菲方在南海屢屢生事，持續散布虛假訊息，無視中方善意和克制，一再挑釁中方原則和底線是「極其危險」的行徑。

人民日報今天發表署名「鐘聲」的評論文章「無視中方善意和克制的南海挑釁行徑極其危險」，指出這一段時間以來，菲律賓在南海屢屢生事，不斷在中國南沙群島仁愛礁（仁愛暗沙）海域侵權挑釁，「持續散布虛假信息抹黑中國。」

文章表示，美國作為域外國家，不僅慫恿支持配合菲方挑釁行為，「還顛倒是非，對中方橫加指責，不負責任地升高地區緊張局勢。」

文章指出，菲方倚仗域外力量支持，無視中方善意和克制，一再挑釁中方原則和底線，「這種行徑是極其危險的」，對地區和平穩定造成嚴重危害。

文章表示，菲律賓不斷派公務船、軍艦強闖仁愛暗沙海域，企圖運送用於大規模維修加固非法「坐灘」軍艦的建築物資，實現對仁愛暗沙的永久占領，嚴重侵犯中方主權，加劇南海形勢緊張，制造既成事實。

文章又表示，美方妄圖借菲律賓之手將南海「攪渾」已不是第一次，目的是通過炒作南海問題破壞中國與地區國家關係，拉別的國家幫助推進其圍堵遏制中國的地緣政治圖謀。

文章最後說，中國維護自身領土主權和海洋權益的決心和意志堅定不移。如果菲方誤判形勢，一意孤行，甚至與不懷好意的域外勢力相互勾聯，繼續生事生亂，中方必將依法維權，堅決回應。

菲中兩國近日在南海仁愛暗沙海域屢傳衝突，中國外長王毅20日與菲律賓外長馬納羅（Enrique Manalo）通話時揚言，菲方再生事中方必堅決回應。

不過菲方在南海爭議上態度強硬，菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）其後表示，不會屈服於「脅迫」。

菲律賓國防部長鐵歐多洛（Gilberto Teodoro）表示，世界上沒有國家會支持中方對整個南海的主權聲索。

菲律賓向日本採購的首座空中監視雷達系統已移交啟用，系統能監測整個菲律賓群島，提高菲律賓監控南海及區域內海空活動的能力。（編輯：陳鎧妤/張淑伶）1121225