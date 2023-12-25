馬士基25日對外宣布對於美國號召組成的「護航聯盟」保衛商船具有信心，因此將重啟紅海航線，長榮（2603）、陽明（2609）、萬海（2615）大跌，其中陽明、萬海跌停，局勢翻轉快速。
貨櫃海運產業運力過剩的寒風一夕之間因紅海危機的利多轉向吹暖風，推升運價及股價走揚，大搶災難財，日前業者也處於觀望態度，因為變數是到底會打多久，局勢且戰且走，不料馬士基態度在25日轉向，衝擊貨櫃三雄股價。
未來走向如何，仍以馬士基等大咖動態為主。
業者表示，由於歐洲航線主要以艙位互換的聯營方式經營，以聯盟的共識決為主，日前馬士基、達飛、赫伯羅特宣示改道海好望角，其他聯營業者得要配合連坐一起行動。未來若馬士基、達飛、赫伯羅特均決議重啟紅海航線，屆時其他聯盟的業者必須跟進，屆時上漲中的運價將會滑落。
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