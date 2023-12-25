台股今日(12/25)集中市場收漲8.21點，報17604.84點，漲幅0.05%，成交量2392.04億元。台積電下跌0.17%，收581.00元；聯發科上漲0.51%，收995.00元、鴻海收漲0.00%。人氣成交量最大前十檔分別為：陽明、仁寶、宏碁、英業達、華航、長榮、緯創、群創、長榮航、中工。

在上市類股中，以光電業族群、電腦週邊族群表現最為亮眼，漲幅分別為1.98%、1.39%；航運業族群走勢則較為疲軟，下跌4.70%。

上市股中有3檔漲幅9%以上。收盤漲幅前十名分別為：昶虹(9.88%)、威鋒電子(9.87%)、新鋼(9.84%)、燁興(8.76%)、憶聲(8.58%)、再生-KY(8.51%)、宏碁(8.17%)、業旺(7.69%)、芯鼎(6.79%)、五鼎(6.74%)。

上市股中有2檔跌幅9%以上。跌幅最重前十名分別為：陽明(-9.91%)、萬海(-9.32%)、潤隆(-7.31%)、台驊投控(-7.26%)、長榮(-7.19%)、榮運(-6.94%)、四維航(-6.85%)、裕民(-6.15%)、慧洋-KY(-6.11%)、巨鎧精密-創(-5.97%)。

在上櫃類股中，以其他族群、其他電子族群表現最為亮眼，漲幅分別為0.38%、0.34%；航運業族群走勢則較為疲軟，下跌4.69%。

成交量前十名人氣指標為：品安、台半、驊訊、榮剛、正德、凱碩、旺玖、欣銓、元太、旭品。

上櫃9%以上漲幅共有6檔。收盤上漲前十名上櫃股分別為：來思達(10.00%)、創業家(10.00%)、紅木-KY(9.98%)、凱碩(9.97%)、福格創新(9.85%)、慕康生醫(9.77%)、欣厚-KY(8.70%)、鴻翊(6.98%)、安國(6.42%)、璟德(6.03%)。

跌幅在9%以上個股則有4檔。跌幅最重前十名分別為：智冠(-10.00%)、順達(-9.91%)、上揚(-9.91%)、寶碩(-9.01%)、熱映(-8.78%)、福大(-8.58%)、弘煜科(-7.77%)、大宇資(-7.25%)、世紀(-6.78%)、點晶(-6.74%)。

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