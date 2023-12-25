【時報記者任珮云台北報導】迎接智能投資，永豐金證券積極推動量化交易穩居市場龍頭地位。根據證交所資料顯示，累計今年至11月底，永豐金證券API成交金額達2770億元，市占高達48.71%，連續2年奪冠。
永豐金證券表示，台股量化交易成長趨勢明確，以領先數位智能服務、雲端教育場域、量化沙龍實體分享會，三箭齊發打造永豐金證券量化交易生態圈，協助投資人運用量化顧好每一筆交易。
永豐金證券說明，量化投資是一種依靠數學和統計模型來辨別市場交易的策略，但是策略的設計和實施需要人類的智慧和創造力，以及對市場的深入理解和洞察力，因此，量化投資不只是冷冰冰的數據模型，而是有溫度的腦力激盪與討論。
永豐金證券量化投顧團隊以實體專家分享會受量化投資人矚目，上周連續在台中及新竹舉辦兩場分享會，主題包含關鍵指標看多頭轉折、精選策略、主力法人操盤系統等精彩主題，並邀請到業界知名KOL莊宏儒(蘭弦)分享財報常勝軍，每一場都吸引破百位投資人參與，反響熱烈場場爆滿。
永豐金證券從與會投資人分析發現，將近4成(38.23%)的投資人從社群媒體得知會議訊息，顯示網路上已經自成一群熱愛量化投資的群眾，量化交易生態圈正悄然成形。2024年將規畫在台北及全台各區舉辦多場線下講座，深化客戶服務，增加客戶對量化投資的興趣與培養實力，讓量化投資領域更擴大。
看好年輕投資人學習量化交易的能力，永豐金證券推出「學BAR!量化交易」帶狀節目，透過YouTube官方量化交易影音頻道打造數位學習。從節目觀看數來看，美股ETF、投信作帳行情、入門量化交易等三大主題最受投資人喜愛，而近期播出的美股產業型ETF量化選股方式觀看次數突破2.3萬次，反應投資人關注量化選股邏輯。
永豐金證券「學BAR!量化交易」本季開始製播，目前累計11部影片，影音節目定位以量化交易體驗為主軸，帶領投資人找尋各種交易機會，頻道開設至今已逾36萬觀看次數。2024年第一季的主題，美股與台股系列將介紹投資人關注的股票分割與MSCI季度調整議題。
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