紅海危機讓貨櫃股飆漲，危機的暫緩又讓航運股齊聲大跌，投資達人「小股東彼得」認為，以單一特殊事件作為依據而進行投資是很危險的，於8月開始建倉長榮，他在部落格推算，明年首季長榮的EPS有機會達12元以上，全年保守推估EPS則有機會達30元。問題在於以近3年的配息率40-80%來看，這樣的長榮是否合適投資？

同為航運股的陽明，因被證交所列為警示股，在上周五公布自結11月合併虧損15.7億元，每股淨損0.44元，今天股價重挫跌停，萬海也跌9%，台驊、長榮都重摔逾7%。

投資人好奇，這樣長榮還會有樂觀的條件嗎？「小股東彼得」認為，儘管長榮和陽明兩者在外在環境不相上下，但在營運規模、資產結構及財務報表都相差很多，因此經營成效也不可一概而論。雖然明年EPS合理推估30元的長榮，現在本益比僅5倍，但「小股東彼得」認為，景氣循環股的本益比波動極大，且不具參考性。

以下是「小股東彼得」的部落格分享：

胡塞武裝組織攻擊商船造成的紅海航運危機本非航運產業的基本面因素，然而此一突發事件卻直接抬升了航運運價指數。巿場更有言供應鏈危機再起，2022年的天價運費或有機會再次出現!？長榮還可以買嗎？

這個問題，我們認為至少應該由以下幾個層面作研判：

1、武裝衝突的升溫或消弭是不可預知的，我們應重新檢視長榮的基本條件和環境是否適足以支持當前的股價。也就是說以最新的產業訊息及營收預測來評估長榮的合理價，以及當前股價是接近合理價或已超漲於合理價。

2、已持有長榮的投資人，不論是參與除息者或是除息後買入者，再2元即可完全填息了（12/22收盤價），這趟投資已獲利纍纍。可獲利出場亦或是繼續留倉呢！

3、積極的右側投資人，如欲現在介入長榮的空手者，就預期獲利幅度而言，尚有大波段漲幅可期？亦或是僅存所謂的獲利魚尾可嚐呢？

同為航運股的陽明(2609)因被證交所列為警示股，於12/22公布自結11月合併虧損15.7億元，每股稅後虧損0.44元。如此成績，我們對長榮還有樂觀期待的條件嗎？

長榮和陽明在營運規模、資產結構及財務報表的表達上均存在顯著差異，陽明與長榮於外在的行業環境是相同的，但內在的經營成效卻不可同論。

免責聲明：本文獲得「小股東彼得」的授權，文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。