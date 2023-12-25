美國第三季度實際GDP年增率終值爲4.9％，低於預期的5.2％，下調第三季經濟增速，數據使美債殖利率、美元指數走軟，加上11月個人消費支出物價指數（PCE）跌破3％，鞏固市場對聯準會（Fed）明年降息的預期。
美元指數回落，亞洲主要貨幣兌美元彈升，新台幣兌美元上周五（22日）一度升破31.2元，終場收31.203元，改逾5個月新高，周線連6紅，今（25）日一開盤直接升破31.2元，最高來到31.104元，再寫7月下旬以來新高價位。
新台幣距離31元不遠了！外匯專家認為，出口商年底有作帳需求，拋匯力道轉強，短期新台幣區間偏升，若買美債的資金回流，台股再創新高，有機會帶動衝破31元，後市要看台股續漲力道及央行態度而定。
不過，市場也預期，美國最快要到明（2024）年5月才會有降息動作，上半年美元仍維持相對強勢，美元指數預估將在100至105間震盪，下半年區間則落在99至103間。
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