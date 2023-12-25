【時報-台北電】大陸本周不再冷颼颼！綜合人民網、中央氣象台資訊，北方氣溫波動回升，南方將持續回暖。最高氣溫0℃線將逐步北抬至內蒙古東部、遼寧北部，最高氣溫10℃線可達陝西南部至河南北部，江南南部及華南最高氣溫將超過20℃。今起至27日(周三)，大部分地區少雨雪。
華北、黃淮等地今出現霧霾天氣，內蒙古東北部、東北中北部將有小至中雪。27日開始須留意華北、黃淮、江淮、江漢、四川盆地等地大霧天氣對交通的影響。
大陸中央氣象台預報，今日過後北方地區日平均或最低氣溫接近常年同期或略偏高；27日前後，南方地區接近常年同期或略偏高。預測未來10天，先後兩股冷空氣報到但較弱，不影響整體回溫趨勢。
今起至27日，冷空氣影響北方，內蒙古、華北中東部、東北地區有4級左右偏北風、陣風6～7級，東北地區、內蒙古中東部等地部分地區氣溫下降4～6℃、局部8℃。
30日至元旦前後，才會出現較強冷空氣，中東部大部氣溫下降4～6℃，部分地區8℃以上，並伴有4級左右偏北風。(編輯：廖小蕎)
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