日本豐田汽車子公司大發工業（Daihatsu Motor）使用造假的資料取得國家認證問題持續延燒，今天起相繼停止日本國內所有4間工廠的運作。

日本放送協會（NHK）報導，大發日前宣布，總計64車款及3種引擎有衝撞測試資料造假問題，大發汽車因此決定暫停所有車種在日本的出貨。

大發在日本國內的工廠包含位於滋賀縣龍王町的滋賀工廠、京都府大山崎町的京都工廠、大發子公司「大發九州」的大分縣中津市的大分工廠，總計3間工廠，因為停售所有車款，今天上午已經停止運作。

位於大阪府池田市的本社工廠也因同樣理由，將於明天起停工。

而上述4間工廠2022年度總計年產逾92萬輛汽車。日媒推算，若停工1個月，預料將影響7萬輛規模汽車的生產。

另外，包含承包商在內，日本全國有許多大發的交易對象。而在大發重啟運作時間不明的情況下，資料造假問題預料可能影響大發工業的經營與地方經濟。（譯者：楊惟敬/核稿：蔡佳敏）1121225