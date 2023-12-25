【時報記者張漢綺台北報導】力抗航運重挫，台股平淡中收小紅！本周是台股2023年最後一周交易，各國護航部署到位，貨櫃航運巨擘馬士基(Maersk)表示，正準備恢復行經紅海，重擊近期搭紅海危機，航線繞道漲價題材大漲的航運股，陽明(2609)股價跌停作收，長榮(2603)、榮運(2607)、萬海(2615)、台驊投控(2636)、慧洋-KY(2637)、裕民(2606)及志信(2611)股價重挫收低，跌幅都超過5%，可說是聖誕節交易日最悲慘的類股，同樣悲慘的還有智冠(5478)、順達(3211)及上揚(6222)以跌停作收。

所幸，雖然航運股一片綠油油，股王世芯-KY(3661)帶領力旺(3529)、祥碩(5269)、譜瑞-KY(4966)及聯發科(2454)等高價IC設計股收紅，威鋒電子(6756)更強攻漲停板作收，大立光(3008)因歐系外資追捧上調目標價至3200元，收盤股價大漲逾5%，搭配AI PC題材的華碩(2357)、宏碁(2353)等電子權值股收高，以及中小型股來思達(8066)、創業家(8477)、紅木-KY(8426)、新鋼(2032)、昶虹(2443)、南璋(4712)、凱碩(8059)及慕康生醫(5398)收盤亮燈漲停，在電子權值股力挺下，台股指數開低收紅，成交量因交投清淡萎縮至2500億元以下，終場加權股價指數約17604.84點，上漲8.21點，成交量為2392.03億元；OTC指數為232.05點，下跌0.8點，成交量為609.6億元。

今天上市各類股以光電表現最佳，上漲1.98%，其次是電腦週邊設備類股及機電類股，分別上漲1.39%及1.04%；表現較差者為航運類股、造紙類股及電線電纜類股，其中航運類股下跌4.7%，造紙類股下跌1.23%，電線電纜類股下跌1.22%；上櫃部分，表現最佳為半導體類股、上漲0.07%，表現最差為航運類股、下跌4.69%。

就技術面來看，今天台股在年底封關日近下，指數開低走高，終場上漲8.21點，以17604.84點作收；今天台股震盪後收高，近日指數回測月線後縮腳，仍維持在月線、十日線等短中期均線上，配合月、季線維持多頭格局，大盤偏多氣氛仍在，不過台股近日受到日KD指標轉弱出現指標修正走勢，抑制多方氣勢，難脫新高附近震盪。

復華中小精選基金經理人趙建彰表示，從基本面觀察，上週公布的台灣11月外銷訂單數據，受惠去年低基期、高速運算及人工智能需求與電子資通訊產品訂單回溫，年增1%、終結連14月負成長，顯示電子產業朝復甦的腳步邁進，隨企業庫存調整陸續告一段落，除AI趨勢可望持續帶動科技及半導體業產業循環向上外，包括消費性電子等其他次產業族群景氣亦可望陸續自谷底好轉，增加良性的電子股類股輪動及漲幅廣度；在傳產方面，因預期2024年將啟動降息循環，有利消費者負擔減輕，上述皆有利於台股後勢震盪走高的機會，若遇市場震盪，建議可逢低分批布局相關績優或能見度高之產業標的。

元富投顧總經理鄭文賢表示，美國第3季GDP終值下修至4.9%，低於市場預期，美國第3季個人消費支出PCE終值下修至3.1%，低於前值與市場預期，疲軟的經濟成長和通膨，意味著聯準會可能會在不久後降息。預期台股指數後續方向，可正面看待，具基本面且股價位階較低的族群，有望吸引資金進駐。

鄭文賢指出，台股持續高姿態整理，多方力守重要多方位置，短多架構持續，以法人進出來看，外資短線回頭加碼台股，內資也順勢而為，未來預期指數可正向看待；短線選股邏輯有兩大重點，第一、具題材且股價位中期低位階，當短線出量轉強時，有機會吸引資金進駐；第二、盤面熱門題材，出現型態整理完成，股價出量轉強，也是不錯選擇方式。

目前主輪動產業，包括半導體、IC設計、記憶體和矽智財等，熱門次輪動產業，以及航空、電子紙、面板產業和AI伺服器等，原則上目前操作不追高，指數震盪前提下，個股低進高出，價差應對，才是操作王道。