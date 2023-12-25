【時報記者王逸芯台北報導】葡萄王(1707)瞄準植物肉商機，今(25)日宣布攜手弘光科技大學，發表真菌蛋白產學合作案成果，現場除了展示推廣真菌蛋白使用成果，更推出難得一見的「真菌蛋白3D列印未來肉」，葡萄王看好，盼此獨家專利技術，可以成為有意開發創新植物肉產品的廠商另一項選擇。

近年來氣候變遷議題廣受全球的重視，政府民間都強力提倡ESG。葡萄王致力企業永續，有感全球暖化議題的重要性，針對畜牧業所排放甲烷造成全球溫室氣體排放量高達14%，為減少動物飼養、降低溫室效應，人口增加等因素，葡萄王以累積30年在靈芝、冬蟲夏草、樟芝與猴頭菇等真菌菌絲的生產經驗，採發酵生產真菌蛋白原料僅需3天的時間(相對於養豬七個月)。也是看準未來世界飲食趨勢將以替代性蛋白-真菌蛋白取代動物蛋白，希望藉由與弘光科大產學合作推廣真菌蛋白在各類食品上之開發應用，共同研發更多元廣泛的用途，打開素食、蔬食市場。

葡萄王龍潭分公司總經理陳勁初表示，台灣做為全球素食人口占比排名第三的國家，在食材的選用上，卻往往面臨左邊是豆製品，右邊也是豆蛋白的窘境。葡萄王以領先國內業界的發酵技術和全台第一產能的發酵設備，掌握真菌蛋白發酵特性，以FDA法規許可Fusarium venenatum PTA2684菌株生產發酵，並已達50噸級量產規模，不論是從素材端的研發或是調整素材搭配成新產品，短短一年內已研發10支以上的新產品。去年更註冊「FungGi meet」品牌，希望以此獨家專利技術，提供給有意開發創新植物肉產品的廠商另一項選擇。