年底是許多投資人揭曉今年投資成績單的時刻，財經部落客財經雪倫檢視富邦台50（006208）的績效表現。她從去年12月重啟006208的定期定額，每個月投入3萬至今滿1年，報酬率9.24%，獲利逾32,000元，總市值約37.5萬。假設這樣存10年市值約有400萬，這代表定期定額會變有錢嗎？財經雪倫坦言，並不會，但為什麼那麼多人對定期定額投資ETF趨之若鶩，她也給出了答案。
◎以下為「財經雪倫」粉專原文：
我有位朋友她的投資方式是每年結算當年損益，我覺得這方式挺好的，每年歸零計算，可以更清楚知道當年度投資狀況。
年底了，雪倫出來巡田水，去年12月份重新開啟006208定期定額，每月定期定額三萬元，到現在一年，結算成績報酬 9.54%，獲利32,667元，總巿值約37.5萬。
假設我這樣存十年後，巿值可能差不多400萬，所以定期定額會有錢嗎？答案顯而易見！並不會！但至少可以讓我們老年後的生活有所本，不會大富，但可以維生，不至於擔心下一餐没得吃，藉由這張對帳單。
雪倫分享想要投資有高報酬，可以掌握這三個原則：
1.選對標的
2.定期定額
3.逢低大加碼
絕對獲利數字取決於本金，本金小，報酬再怎麼高，也不會變有錢，雪倫今天停扣這檔ETF，開始扣另二檔ETF，一檔每月扣2萬，過段時間再來檢視績效。
※本文獲得「財經雪倫」授權，文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
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