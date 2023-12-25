12月聯準會利率會議後，美國債市迎來慶祝行情，雖然近期債券殖利率已開始自相對高點回落，聯博投信表示，由於美國投資等級公司債殖利率、新興市場公司債殖利率都超過5％，美國非投資等級債券殖利率近8％，皆優於過去20年長期平均，因此現在進場布局債市還不遲。

目前美國10年期公債殖利率降至4％以下來到3.88％，是今年8月以來最低水位。聯博投信固定收益資深投資策略師江常維表示，聯準會自7月將政策利率升至5.25％~5.50％後，已連續三次利率會議決議皆暫緩升息，債券價格逐步築底，包含非投資等級債券、投資等級債券、公債等各類券種殖利率皆具吸引力。

江常維說，今年上半年債市表現受到升息牽制，但聯準會積極升息的政策遞延效果見效，下半年經濟已開始降溫，12月聯準會宣布對經濟現狀的擔憂並公開表態2024年將實施降息政策以度過眼前的經濟挑戰。積極的降息訊號，可望成為推動2024年債市表現的一大助力。

一般而言，債券價格與利率呈現反向走勢，因此降息環境下布局債券，不僅有債息收益，還有機會兼掌潛在的資本利得機會。但江常維提醒，債券殖利率往往具有提前反應的特性，如果等到降息時再進場，可能已經錯失部分報酬空間。

回顧過去30年來，聯準會經歷4次升息循環，美國10年期公債殖利率平均在啟動降息前8個月便已觸頂，因此不建議投資人臆測降息時間點，反而應該視自己的風險與報酬屬性，選擇適合的債券策略，在升息尾聲期間，提前布局債市機會。

江常維進一步說，雖然近期債券殖利率已開始自相對高點回落，但目前美國投資等級公司債殖利率超過5％、新興市場公司債殖利率超過6％，美國非投資等級債券殖利率近8％，皆優於過去20年長期平均，因此現在進場布局債市還不遲。