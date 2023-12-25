智冠（5478）與榮剛（5009）股權交換案後，25日再度跌停，午盤為止153元跌停價未打開。仍有逾3000張賣單高掛。智冠與大股東網銀25日再發聲明稿，智冠表明非拒絕獨立董事行使職權，而網銀發聲明回應，擔心股權交換淪為少數股權人士操縱股價與控制董事會的工具。

智冠25日凌晨發表聲明表示，莊姓獨董就股份交換案提出反對意見，並稱智冠拒絕獨立董事行使職權進行查閱，但這並非事實。

智冠還原12月20日現場，因莊姓獨董帶著2位外部律師到場，這2位外部拒絕簽署保密承諾，但智冠沒有拒絕莊獨董查閱資料，當日也準備好查閱的資料及會議室，等候獨董到達。

智冠與榮剛的換股協議中，雙方白紙黑字寫明「股份交換的股權3年內不得買賣」。未來三年內沒有流動性的股份，無從認定、預測或保證3年後的股價一定是現在的價格。

智冠認為，現在的股價是今年11月底，短短數日內被拉抬上去，還導致12月4日起被主管機關列為警示、處置股，可見該段股價上漲偏離大盤趨勢及公司營運基本面，確實不正常。但某些人以近期不正常上漲的股價來聲稱所謂53億元換32億元，顯然是要刻意誤導投資大眾。

至於網銀國際發出的新聞或聲明，一再指稱榮剛是鋼鐵股，也是誤導投資人、忽略真正的產業發展趨勢，此乃見樹不見林。事實上台鋼集團的產業轉型早已擴及到網通事業（友訊科技、友勁科技）、運動（棒球台鋼雄鷹隊、籃球台鋼獵鷹隊、台鋼足球）、健身（UFC GYM）、休閒旅遊（燦星旅遊、亞果遊艇、陽明山天籟渡假酒店）、餐飲（潮港城餐宴會館）、生技（加捷生醫）等。

智冠集團旗下的藍新金流更早在幾年前就與台鋼集團旗下各公司已在合作，包括台鋼集團各公司會員服務、金流服務、媒體廣告服務等，這也都是智冠集團的強項。因此智冠集團選擇的產業轉型是更廣泛的線上線下整合，來連結更多的產業。

另一方面，智冠在點數市場已經是領先市場，不能還只是停留在遊戲點數上，智冠亦無規劃進入博奕產業。

智冠公司是智冠集團的核心事業，榮剛則作為台鋼集團的核心事業，這兩家公司股份交換，象徵兩個集團預計合作發展未來虛實整合的產業鏈，共同航向新藍海。