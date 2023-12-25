美國總統拜登和前眾議長麥卡錫，被立場相對較右派的美媒《福斯新聞》（Fox News）列入「2023年主要政治失敗者」名單。
《福斯新聞》24日報導指出，「競爭是美國政治的基石，以至於有時被稱為血腥運動。」因此， 《福斯新聞》盤點了2023年「最大的政治輸家」，其中拜登和麥卡錫也入選。
《福斯新聞》指出，這位80歲的國家元首正面臨彈劾調查，在選民中的支持率也很低。除有關他的高齡以及他是否從時任副總統職位中獲利的問題之外，拜登還面臨著選民對其處理以哈衝突的憤怒和不滿。
此外，名單中上榜的政治人物，還包括10月辭職的前眾議長麥卡錫，以及被指控欺詐的紐約州眾議員桑托斯（George Santos）和維吉尼亞州長楊金（Glenn Youngkin）。
報導提到，麥卡錫在馬拉松式的15輪投票，開始他2023年眾議長職位。然而，他在10月創造歷史，成為第一位被驅逐的眾議長；12月，他宣布完全離開國會。《福斯新聞》指出，雖然麥卡錫已躋身「2023年主要政治失敗者」名單，但他的排名可能會再次上升。
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