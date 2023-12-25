【時報-台北電】天風國際分析師郭明錤發布《2024年消費電子產業三大關鍵投資趨勢：Android庫存回補、Vision Pro與AI PC/手機》。
郭明錤提出，Android手機本波庫存回補始於5–7月。華為於8月底推出Mate 60 Pro後，因需求優於預期故增加採購零組件，逼迫競爭對手需跟進以確保有足夠零組件，進而推升庫存回補力道。本次庫存回補至約2024年1月結束，需注意庫存回補力道強勁易給人需求結構改善的錯覺。
郭明錤表示，目前個人與市場普遍樂觀看待2024年Android手機需求的看法略有不同，建議投資人關注是否重演PC與TV在2–3Q23庫存回補後但後續需求仍無改善。庫存回補後的真實需求/訂單變化將影響上游半導體與AI手機相關股票的交易氣氛。（編輯：張嘉倚）
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