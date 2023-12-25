上證指數持續在2,900點整數大關震盪，25日上午最多上漲5點，漲幅為0.2％，高見2,920點後回落，最多下跌9點，跌幅為0.34％，低見2,904點，半日收報2,905點，下跌8點，跌幅為0.31％，成交額人民幣（下同）1,658.84億元。
另一方面，適逢聖誕節假期，港股25日至26日休市。
香港信報報導，深證成指25日低開後迅速止跌反彈，上午最多上漲46點，漲幅為0.51％，高見9,268點，但漲勢未能持續，最多下跌20點，跌幅為0.22％，低見9,200點，半日收報9,205點，下跌15點，跌幅為0.17％，成交額為2,264.5億元。
滬深300指數半日收報3,332點，下跌4點，跌幅為0.14％。創業板指數半日收報1,822點，下跌3點，跌幅為0.2％。
各類股方面，飯店旅遊股、造紙股、石油股跌幅均超過1％。飛機製造股、印刷包裝股漲幅都逾1％。
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