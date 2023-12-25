在12月13日公布的亞洲公司治理協會「CG Watch 2023」報告中，我國勇奪歷年最佳成績，在亞洲12個市場中與新加坡並列第3，僅次於澳洲及日本。為趁勝追擊，集保結算所將自即日起，於其公司投資人關係整合平台（ESG IR平台），推出「股東會投票逐案揭露服務」及一系列ESG投資篩選功能，為我國責任投資實踐再下一城。

目前全球多數機構投資人在股東會投票後，皆會將其投票決定，載明投票理由，逐案對大眾揭露，實踐其盡職治理義務，亞洲公司治理協會多年以來亦反覆倡議亞洲各市場應將逐案揭露視為標準作法。我國從善如流，已有相當數量機構投資人將投票結果逐案揭露，然而由於缺乏統一的揭露格式與資料平台，以致於外界難以利用以上資料。

集保結算所指出，「股東會投票逐案揭露服務」將提供機構投資人一站式之揭露系統，機構投資人可利用該系統維護投票理由、發言紀錄等資訊，簡化揭露流程並大幅提高揭露品質。暫不願逐案揭露的機構，亦可選擇暫時採「彙總揭露」，一同享受服務的方便性。

集保結算所陳德鄉總經理強調，作為國內主要的ESG服務提供者之一，集保結算所將持續強化相關服務，滿足機構投資人在ESG投資流程上的不同需要，也期待新推出的投票逐案揭露服務，可成為我國公司治理另一里程碑。

此外集保結算所為協助機構投資人落實責任投資，也將自即日推出一系列ESG篩選功能，包括產品篩選追蹤、爭議篩選追蹤及評等篩選追蹤等功能，可滿足投資人不同篩選需求。伴隨日前發布的國內第一份「ESG評等機構行為守則」，集保結算所也將在新的一年與國內外評等機構展開更多合作與對話，促進ESG投資生態系的健全發展。公司投資人關係整合平台（ESG IR平台）網址https：／／irplatform.tdcc.com.tw