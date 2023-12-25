美國正召集盟友抵禦伊朗和其支持的葉門什葉派激進組織「青年運動」攻擊紅海船隻。美媒指出，西班牙和澳洲拒絕加入美國的「繁榮守護行動」（Operation Prosperity Guardian）。
葉門的「青年運動」武裝組織最近幾天，加強襲擊與以色列有聯繫的紅海船隻。美國國防部先前聲稱，有20個國家參與美國正在組建的「紅海護航聯盟」，以保護經過紅海的船隻免受伊朗和年運動的襲擊。這項旨在保護穿越紅海商船的「繁榮守護行動」，參與國家包括美國、英國、法國和加拿大。在發布這項聲明時，美國曾將西班牙也列入其中。
不過，據「現代外交」（Modern Diplomacy）報導，西班牙24日否認將參與「繁榮守護行動」的說法。西班牙在向《ABC》和《先鋒報》（La Vanguardia）等西班牙媒體發表的聲明中表示，西班牙不能單方面做出決定，而應服從歐盟和北約的決定。
西班牙政府態度一直模稜兩可，直到西班牙國防部發言人24日告訴《法新社》，西班牙「不會參與」。雖未提供任何理由，但西班牙媒體同日報導稱，這項決定是出於當地政治動機。
青年運動對西班牙的立場表示歡迎，該組織副外長侯賽因·埃齊（Hussein al-Ezzi）表示，「我們高度讚賞西班牙拒絕在海上航行問題上陷入美國和英國的謊言」。
另外，澳洲也拒絕了美國派遣軍艦幫助保護紅海國際航道的請求，澳洲副總理兼國防部長馬勒斯（Richard Marles）表示，澳洲的戰略重點必須留在印太地區。
馬勒斯早前對《天空新聞》表示，澳洲不會向中東派遣「船隻或飛機」，「我們需要真正明確我們的戰略重點，而我們的戰略重點是我們的地區」。
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