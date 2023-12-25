【時報-台北電】台北股市集中市場13:30，加權指數17604.84點，漲8.21點；總計388家漲、547家跌、116家持平；委買19276898張、委賣9893747張；總成交值2392.04億元。

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