7-8月統一發票還有8張千萬發票未領。（圖／shutterstock.）
7-8月統一發票還有8張千萬發票未領。（圖／shutterstock.）

112年7-8月統一發票兌獎期限到明年1月5日，僅剩下兩周左右時間，沒想到目前仍有8張千萬發票尚未領獎，其中最低消費金額是在7-11超商購買飲品，花費26元就中大獎。

財政部在臉書發文提到，互道聖誕快樂之餘，也順口提醒親友，是否還有沒對獎的、或中獎沒領的發票，祝大家新年都有一個美好的開始。財政部也列出8張未領千萬發票的明細。

明細如下：

➊臺北市內湖區文湖街81巷6號｜五棧小館

▸食品700元（傳統紙本發票）

➋桃園市桃園區中山路507巷46號｜SKODA

▸工資630元（傳統紙本發票）

➌新北市三重區大同北路63號｜7-11

▸飲品等89元（電子發票證明聯）

➍新竹市東區大學路1001號｜7-11

▸飲品26元（雲端發票）

➎臺中市西屯區黎明路3段26號｜新井茶

▸飲品55元（電子發票證明聯）

➏臺中市烏日區中山路3段1007號｜7-11

▸菸品100元（電子發票證明聯）

➐苗栗縣苗栗市中山路986-4號｜全家

▸菸品100元（電子發票證明聯）

➑彰化縣芬園鄉芬草路2段252號｜全聯

▸食品等60元（雲端發票）

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