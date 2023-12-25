112年7-8月統一發票兌獎期限到明年1月5日，僅剩下兩周左右時間，沒想到目前仍有8張千萬發票尚未領獎，其中最低消費金額是在7-11超商購買飲品，花費26元就中大獎。
財政部在臉書發文提到，互道聖誕快樂之餘，也順口提醒親友，是否還有沒對獎的、或中獎沒領的發票，祝大家新年都有一個美好的開始。財政部也列出8張未領千萬發票的明細。
明細如下：
➊臺北市內湖區文湖街81巷6號｜五棧小館
▸食品700元（傳統紙本發票）
➋桃園市桃園區中山路507巷46號｜SKODA
▸工資630元（傳統紙本發票）
➌新北市三重區大同北路63號｜7-11
▸飲品等89元（電子發票證明聯）
➍新竹市東區大學路1001號｜7-11
▸飲品26元（雲端發票）
➎臺中市西屯區黎明路3段26號｜新井茶
▸飲品55元（電子發票證明聯）
➏臺中市烏日區中山路3段1007號｜7-11
▸菸品100元（電子發票證明聯）
➐苗栗縣苗栗市中山路986-4號｜全家
▸菸品100元（電子發票證明聯）
➑彰化縣芬園鄉芬草路2段252號｜全聯
▸食品等60元（雲端發票）
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