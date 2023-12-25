高股息ETF掀存股熱潮，尤以月配息最瘋狂，大家都想每月加薪，提早完成躺平人生，如果只有本金50萬，要如何完成月月配5萬？分析師股添樂表示，假設以6%殖利率回推，本金需要1000萬，最終大絕招，還是得靠爸媽贊助900萬，或像網友說的，「每月買樂透，也算是一種定期定額投資」、「重點還是富爸爸」、「投胎比投資重要」。

股添樂在臉書「股添樂股市新觀點」表示，本金50萬如何湊成月月配5萬？他認為，本金50萬，以6%配息計算，1個月配息僅僅2500元。要達成月配息5萬，以6%殖利率回推，本金需要1000萬。

沒有本金，你要季季配、月月配還是日日配，都是吃不飽的

所以，這個條件距離月配5萬，還差950萬。說到底，本金才是最重要的。沒有本金，你要季季配、月月配還是日日配，都是吃不飽的。不過不要氣餒，萬丈高樓平地起、千里之行始於足下。只要願意開始執行，願景就會一步步靠近！

算給你聽，假設目前月薪4萬，想辦法每個月擠出1萬，其實1整年就足以累積12萬。如果順利，存了5年，應該就能累積成60萬。最後加上爸媽大方贊助900萬，你看，這不是達成了嗎？

股添樂強調，這段文字只是要告訴大家，無論是季配、月配、日配，怎麼配都是富不起來的。關鍵是本金，如果沒有爸媽贊助，好好認真工作、努力工作才是快速累積本金的竅門。

※免責聲明：本文獲得《股添樂股市新觀點》授權，文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。