由社團法人台灣同志諮詢熱線協會舉辦之「第一屆台灣同志職場友善指標認證企業」調查於（19）日假集思台大會議中心公布結果，法國巴黎人壽成為首家榮獲「第一屆台灣同志職場友善指標認證企業」之壽險公司。

法國巴黎人壽重視每一位同仁的福祉與成長，長年遵循集團將「尊重個人Respect for Persons」制定為公司最高行為準則之一，致力於打造友善職場與多元文化共融。法國巴黎人壽總經理戴朝暉表示：「人才是企業發展的重要關鍵指標，法國巴黎人壽秉持以人為本的精神，以多元、平等、共融（DEI）為核心，推動多項具業界競爭力的福利措施，來強化政策推動與發展，同時善盡關懷員工的企業社會責任，以期成為員工的強力後盾」。

據「2023年台灣同志（LGBTQ＋）職場現況調查」指出，有超過六成（64％）接受訪問的民眾表示「公司性別友善氛圍會影響到去職與否」，因此，企業要想留下優秀人才，更需要鼓勵職場擁抱並接納更多元的個體，讓每位工作者安心發揮潛能，進而讓公司有更好的發展！對於此次榮獲「第一屆台灣同志職場友善指標認證企業」的標竿企業之一，法國巴黎人壽人資長陳靜怡也表示：「很高興公司多年來積極打造多元共融的企業環境與文化獲得了肯定，除了長期舉辦身心健康、職場無意識偏見覺察等多元議題的職場平等友善講座，也以實際行動號召員工一同參與一年一度的台灣同志遊行，展現對多元群體LGBTQ＋族群的支持。

除了支持台灣同志群體之外，法國巴黎人壽更希望透過人才培育、以人為核心的宗旨，體現在各項職場平等友善措施，包括：

1.【友善工作環境】性別比例發展平衡、尊重身心障礙者，提供平等的工作機會；同性伴侶婚姻亦適用婚嫁假期、高達14週的領養假及眷屬加入公司團險之同等福利。

2.【智能上班及彈性工時】公司提供員工最多兩週在家工作五天與彈性上下班工時，讓同仁能兼顧工作與家庭生活平衡。

3.【身心健康】為促進員工身心健康，正職員工享有情緒假、特約專業機構提供「員工身心關懷協助諮詢EAP」專線、以及完善的員工健檢方案和免費流感疫苗。並有職醫職護臨場指導，提供正確及健康的疾病預防知識。

4.【健全的吹哨者制度】對於職場霸凌、性騷擾、歧視等職場不法行為，提供暢通且安心的申訴管道。

此外，法國巴黎人壽也將多元共融的精神，自企業內部延伸至在地環境與社會的關懷，長期以實際行動協助弱勢團體，免費提供員工樸樹咖啡及鮮乳坊鮮奶於辦公日常飲用，藉以支持身障者就業及酪農； 同時也鼓勵員工透過志工行動為社會貢獻一己之力，包括與「黑暗對話社會企業」合作共同舉辦「黑暗心樂會－聽見最美的風景」，由法巴人壽邀請臻佶祥社會服務協會的弱勢、身障族群和獨居老人，在法巴企業志工的協助與陪同下一起聆聽由「黑視力樂坊」演出的音樂會，不僅能用最直觀的方式感受視障者的世界，同時也能增進社會參與和人際交流的機會。