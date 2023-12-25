全球素食商機龐大，葡萄王（1707）看準真菌蛋白肉取代動物蛋白肉的世界飲食趨勢，將以領先業界的發酵技術和全台最大產能的發酵設備，未來以技轉或整廠輸出打世界盃，目前包括新加坡、香港、越南、印度、日本等國家都已表達濃厚興趣！

葡萄王生技攜手弘光科技大學，今（25）日舉辦「真菌蛋白產學合作案成果發表會」，現場除了展示推廣真菌蛋白使用成果，更推出難得一見的「真菌蛋白3D列印未來肉」，直接列印出聖誕小雞腿及季節限定雪花片，濃濃的節慶氛圍瀰漫會場溫馨熱鬧。

葡萄王生技龍潭分公司總經理陳勁初表示，葡萄王每年投入研發經費占營收的5～10％，從素材端的研發或是調整素材搭配成新產品，一年可研發共計10支新產品。去年借助30年來累積的發酵技術，以Fusarium venenatum菌株生產發酵「真菌未來肉」產品，成立「FungGi meet」品牌，真菌蛋白肉比市面常見植物蛋白製成的植物肉更加營養，和弘光科大產學合作研發多元廣泛的用途，期盼能打開國內外素食、蔬食市場。

今日發表會現場最吸睛的是真菌蛋白3D列印，結合3D列印機的新興技術開發，將調味完成的真菌蛋白泥填充至導管中，以三維列印技術結合電腦輔助設計，依據電腦架構好的3D圖形噴印出層層堆疊的真菌蛋白小雞腿，及聖誕節季節限定的聖誕雪花。

陳勁初指出，3D列印的技術可以創造出更多元新奇的真菌蛋白食品，希望藉由數位化潮流趨勢的食品 3D 列印技術，展示真菌蛋白這項高纖高蛋白的優良食材。

弘光科技大學校長黃月桂指出，和葡萄王生技有長期多元的產學合作，在推廣真菌蛋白使用上，目前已陸續研發出全素冰淇淋、生吐司、雞塊、雞米花、豬排、熱狗及鳳梨酥等產品，也為促進環境永續盡一份心力，非常有意義。

研發成品展示區，現炸雞塊、雞米花及現煎豬排、熱狗，散發出陣陣香味，令人垂涎。弘光科大食科系教授林麗雲指出，雞塊、雞米花、豬排、熱狗是國人不分老少相當喜愛的美食，鳳梨酥更是國際知名伴手禮，為了使真菌蛋白的應用更為廣泛，她特地研發出這些應用真菌蛋白製作的最佳比例產品。

林麗雲強調，葡萄王將真菌放在發酵罐中，以葡萄糖、無機氮、維生素、礦物質等製造出的真菌蛋白，最大特點是富含蛋白質及膳食纖維，且菌絲細胞壁有助於改善人體腸道菌、增進健康。能運用長期研究累積的專業技術，來推廣真菌蛋白使用，看到全素者安心地享受真菌蛋白美食，非素食者為環保健康也能食用到真菌蛋白產品，還能減少溫室氣體排放，這是身為食品研發者最大的成就！

葡萄王表示，採發酵生產真菌蛋白原料僅需3天的時間，相對於養豬七個月，也是看準未來世界飲食趨勢將以替代性蛋白-真菌蛋白取代動物蛋白，希望藉由與弘光科大產學合作推廣真菌蛋白在各類食品上的開發應用。

今日現場另有食品工業發展研究所展示的切片火腿、義大利肉丸；振源食品現場動態實做素食和牛五花肉、東坡肉展示，及以全台最大乾拌麵代工廠味源公司，也推出法式松露佐真菌肉丁拌醬。各家秉持在植物基礎產品開發的深厚功力，對於真菌蛋白新興原料也投入了創意的發想，不只滿足素食者的需求，更引起葷食者好奇，帶動真菌蛋白新浪潮，進而減少溫室氣體排放，達成環保健康生活型態。