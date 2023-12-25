人民幣兌美元中間價25日報7.1010元，貶值57個基本點。上一交易日中間價7.0953元，上一交易日官方收盤價7.1393元，上日夜盤收報7.1355元。

香港信報報導，中國人民銀行25日公告，為維護年底流動性合理充裕，25日展開人民幣（下同）4,710億元逆回購操作，其中7天期3,810億元、14天期900億元，利率仍分別持平於1.8％和1.95％。

以此計算，公開市場已連四日淨投放，25日規模2,870億元。

路透統計，本周（25日當周）共有6,720億元逆回購到期，其中25日到期1,840億元。另外，大陸財政部和人行稍後還將進行1,800億元一個月期中央國庫現金定存招標，規模創單期紀錄新高，為市場注入流動性。

人行上周（18日當周）時隔三個月重啟14天期逆回購操作，當周累計淨投放3,060億元。

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