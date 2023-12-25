搶除夕圍爐與年節宅家聚餐商機，台北國賓飯店集結館內熱賣近一甲子的經典美味，推出多道頂級外帶年菜，提供新鮮現做多樣美味佳餚。行政總主廚林建龍與副行政總主廚徐鳳欽聯手推出5款年年熱銷的「國賓珍寶」、包廂隱藏菜色「國賓台菜鯧魚米糕」及12道年菜單品。同時，今年A CUT米其林星廚凌維廉也準備了兩款星級料理「蟹肉與魚子醬」及「魚子醬海膽塔」外賣年菜，提供多樣選擇。

此外，國賓還準備多款中西式「頂級伴手禮盒」，並提供代客宅配服務，新春時節送禮方便又不失禮。即日起開放訂購，2024年1月24日前預購「國賓珍寶」可享早鳥九折優惠。

國賓行政總主廚林建龍嚴選頂級食材，推出八人份的「國賓聚寶盆」，嚴選各種海陸上選食材：花膠筒、關西刺參、鵝掌、日本北海道干貝、特級竹笙熬煮8小時，加上汁多味厚的南非活鮑，富含膠質與海陸精華。同樣集結多種矜貴食材的「松茸花膠海味燉全雞」，富含膠原蛋白的花膠，口感軟Q滑嫩，主廚將其浸發後與日本北海道干貝、乾松茸、螺頭、古土雞與火腿一同熬煮出濃厚精華，海鮮的鮮美及土雞的甘甜清鮮，海陸雙味交融。

曾榮獲年菜評比全國冠軍的「冠軍濃湯花膠排翅」，主廚以養生的糙米及綠豆搭配有著金黃外皮的玉米雞與日本北海道干貝小火燉煮6小時後，將熬出味的湯汁與食材打成細漿後，又經過層層過濾而保留下精華的冠軍濃湯，加入古土雞、中其翅、花膠、竹笙一同熬煮出濃厚膠質，湯頭入喉清鮮適口，海陸雙味的交融讓味蕾甦醒，鮮甜的美味替圍爐溫馨時分增添暖意。

結合山珍海味的佛跳牆是圍爐餐桌上不可少的必備菜餚，國賓副行政總主廚徐鳳欽端出歷年熱銷且用料豐富多元的「闔家歡」，選用中其翅、日本北海道干貝、台灣豬蹄筋、排骨、香菇、栗子、芋頭，以老母雞高湯慢煨八小時而成，集所有上等食材的精華於一鍋，味道鮮醇，入喉後仍餘香不絕；另有滋味甘美、用料更為澎湃的「極品闔家歡」，除了闔家歡使用的食材外，再嚴選極品花膠與南非鮑魚一同燉煮，滋補養生的湯頭最適合在喜氣年節溫暖身心。

「國賓珍寶」選用日本國家級傳統工藝品美濃燒「KOYO陶鍋」盛裝，沉穩的黑色鍋身搭配豔紅色或暖橘色鍋蓋，為年節佳餚錦上添花，另附「冷熱兩用保溫袋」，兼具俐落收納功能與恆溫設計，貼心設計響應環保概念。國賓珍寶即日起開放訂購。

「國賓台菜」一共三層17道料理，選用台灣在地小農栽種的時蔬，將食材原味發揮的淋漓盡致。「鯧魚米糕」象徵歲歲昌隆、年年有餘，具暖胃特性的糯米鋪上炸至金黃焦香的日本鯧魚，肉質飽滿自然鮮甜的鯧魚，搭配椒鹽完美帶出鮮味，豐富的油脂與鹹香的米糕，讓人忍不住一口接著一口。

A CUT米其林星廚凌維廉、國賓中餐廳行政總主廚林建龍與副行政總主廚徐鳳欽精心規劃精緻外帶年菜單品，特選魚子醬、鮑魚、龍蝦等頂級食材入饌，打造出適合圍爐時光全家共享的經典佳餚，包括「蟹肉與魚子醬」、「魚子醬海膽塔」、「三星蔥龍蝦尾炆細麵」、「掛爐烤鴨二吃」、「明爐燒鵝」、「一品茶皇雞」、「東坡肉燜鮑魚」，以及象徵年年有餘的「椒鹽鯧魚」、「酥香黃魚」等，讓顧客輕鬆把美味佳餚帶回家團圓過好年。

國賓並推出多款中西式新春年節伴手禮盒，並提供代客宅配服務，讓顧客於新春時節送禮自用皆宜。今年國賓推出10款中式禮盒，「養生雙重奏禮盒」嚴選優質南杏、北杏及珍貴燕窩，以文火燉製而成「杏汁燕窩」，另搭配「冰糖紅棗燕窩」，年節送禮心意十足。「花開富貴禮盒」包含「國賓干貝XO醬」、「川味麻辣醬」及象徵富貴吉祥的「花菇」、「干貝」。年年熱銷的「極品禮盒」包含兩瓶國賓人氣暢銷商品「干貝XO醬」及春節限定的「肝腸」、「臘腸」。

精選彰化鹿谷凍頂烏龍茶的「凍頂特級茶禮盒」，茶色蜜黃澄清，入口醇郁濃香。「國賓冷凍牛肉麵禮袋」（四入裝），融合12種黃金秘製中藥材、師傅手切鮮嫩牛肉與牛大骨熬煮的香麻精華湯頭，以獨家技術將原汁鎖入冷凍包中，完美重現國賓飯店飄香超過半世紀的好味道。以及象徵年年高升好兆頭的「步步高升禮袋」有「干貝好彩頭」及「紅棗桂圓黑糖年糕」等。

Corner Bakery63國賓麵包房楊文雄主廚與楊千毅主廚也推出13款西式伴手禮，包含兩款人氣商品的「牛軋糖鳳梨酥禮盒」。象徵財富滿載好兆頭的「國賓經典鳳梨酥禮盒」。囊括12款手作幸福好味道的「手工餅乾禮盒」。熱銷的「常溫蛋糕禮盒」內含8種不同口味的精緻小點。其他還有「半熟乳酪蛋糕禮盒」、「達克瓦茲禮盒」、「奶油夾心餅乾禮盒」等。