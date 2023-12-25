【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】韓國金融監管機關25日表示，因涉及不合法的裸賣空（naked short selling）行為，故法國巴黎銀行以及英國匯豐銀行，將要繳交創紀錄高的265億韓元，約2,030萬美元罰鍰。

韓國金融服務委員會（FSC）旗下的證券暨期貨事務監委會（SFC）指出，這是自2021年4月起，對違反賣空操作給予懲罰以來，開給金融業者最大的一筆罰單。

正常在做空之前，要先借股票賣出，後來再買回來還回去。但這邊說的裸做空，是只要宣稱自己有要放空那家公司的股票就行，不需要向它處先借股票，到時候再回補還回去即可。

據悉，法國巴黎銀行的香港分行被發現在2021年9月至2022年5月期間，對總交易金額達400億韓元的101支韓股進行裸賣空，其中還包括韓國IT巨擘Kakao的股票。匯豐銀行則是在2021年8至12月期間，裸賣空9檔韓股，總金額約160億韓元。

韓國SFC指出，除了罰鍰外，也決定要把這兩家外資移送法辦。韓國政府1個月多前曾宣布，11月6日至2024年6月30日，全面禁止做空韓股。韓國政府表示，這是要打擊外資的非法做空行為，不過，外界認為，應該跟2024年4月韓國國會議員將改選，還有平息韓國散戶不滿外資一直倒貨有關。