【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】韓國金融監管機關25日表示，因涉及不合法的裸賣空（naked short selling）行為，故法國巴黎銀行以及英國匯豐銀行，將要繳交創紀錄高的265億韓元，約2,030萬美元罰鍰。
韓國金融服務委員會（FSC）旗下的證券暨期貨事務監委會（SFC）指出，這是自2021年4月起，對違反賣空操作給予懲罰以來，開給金融業者最大的一筆罰單。
正常在做空之前，要先借股票賣出，後來再買回來還回去。但這邊說的裸做空，是只要宣稱自己有要放空那家公司的股票就行，不需要向它處先借股票，到時候再回補還回去即可。
據悉，法國巴黎銀行的香港分行被發現在2021年9月至2022年5月期間，對總交易金額達400億韓元的101支韓股進行裸賣空，其中還包括韓國IT巨擘Kakao的股票。匯豐銀行則是在2021年8至12月期間，裸賣空9檔韓股，總金額約160億韓元。
韓國SFC指出，除了罰鍰外，也決定要把這兩家外資移送法辦。韓國政府1個月多前曾宣布，11月6日至2024年6月30日，全面禁止做空韓股。韓國政府表示，這是要打擊外資的非法做空行為，不過，外界認為，應該跟2024年4月韓國國會議員將改選，還有平息韓國散戶不滿外資一直倒貨有關。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：