年終歲末之際，永慶房產集團旗下永慶不動產、永義房屋、有巢氏房屋、台慶不動產四大加盟品牌總動員！認購超過1,000份「愛心年菜」送愛弱勢長輩，傳遞溫暖傳遞愛。

永慶房產集團今（25）日表示，集團旗下四大加盟品牌北區經管會秉持SDGs消除飢餓、促進健康生活與福祉等項目精神，號召超過200家加盟門市，響應華山基金會「愛老人愛團圓」公益活動，認購超過1,000份愛心年菜，贈送給弱勢長者，讓他們溫暖過好年。

永慶加盟四品牌北區經管會認同華山基金會「結合本鄉本土愛心、關懷本鄉本土老人」理念，以及盡力為失能、失依、失智老人提供免費到宅照顧的服務，今年12月初，永慶不動產暨永義房屋北區經管會會長楊世旭、有巢氏房屋暨台慶不動產北區經管會會長許哲瑋，和北區經管會其它幹部，與華山基金會志工們，一起前往探視三重、三芝地區的獨居長者，了解長者們的生活起居和身心狀況。

永慶表示，透過這2次探訪，永慶加盟四品牌北區經管會看到弱勢長者們在生活上的辛苦，為了撫慰他們的心靈，便以最快的行動力號召雙北市、基隆地區的加盟店，齊心認購愛心年菜，並於12月8日在台北市華山基金會總部舉行捐贈儀式，期盼藉此拋磚引玉，邀請更多民眾以實際行動幫助弱勢長者。

有巢氏房屋暨台慶不動產北區經管會會長許哲瑋分享，華山基金會幫助的長者們，大部分生活在google地圖上無法定位到的巷弄角落或是偏遠深山中，而且長者本身行動不方便，需要志工定期提供日常需要的營養補品，才能溫飽三餐。眼看農曆春節快到了，我們動員四品牌的力量，認購超過1,000份愛心年菜，希望長輩們不僅能吃飽，也能感受到我們傳遞的溫暖。

永慶指出，除了認購，永慶加盟四品牌北區經管會還將加入送年菜的行列。

永慶不動產暨永義房屋北區經管會會長楊世旭表示，農曆過年前，我跟幹部們、華山基金會志工，將一起到獨居長者家探視，並親手將愛心年菜送到他們手中，幫他們的年夜飯加菜。此外，為了號召更多民眾認購愛心年菜，我們也在雙北和基隆加盟店門口張貼海報，讓有興趣民眾可以直接掃描Qrcode、快速認購愛心年菜，共同幫助弱勢長者溫馨迎接新的一年。

永慶房產集團長期關注銀髮長者、弱勢族群、身心障礙朋友等，並號召集團全台夥伴投身在地公益，積極響應永慶慈善基金會「愛圓滿接力」公益計畫，發揮團結力量大的精神，了解在地需求並給予即時的支援，傳遞正向力量到各個角落，讓社會上充滿愛與善。