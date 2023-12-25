陸媒引述知情人士透露，大陸社群軟體小紅書可能最快於2024年下半年赴港上市。一位接近小紅書的投資人表示，小紅書在啟動IPO前計畫再進行一輪融資，「基本上也就是crossover輪，順利的話將於2024年上半年全部close」。
陸媒「IPO早知道」報導，早在2021年上半年，包括小紅書在內的一批「每月活躍用戶數（MAU）達數千萬甚至上億的互聯網平台公司都在美國進行投資者路演。好幾位基金經理當時透露，小紅書的路演反應「相當不錯」。不過，受限於突發事件，小紅書未能如願在2021年第三季在美掛牌上市。
值得注意的是，在那一批曾籌備赴美IPO、並已向SEC秘密遞交上市申請的公司中，小紅書是截至目前為數不多的、尚未重啟境外IPO的公司。例如Keep等公司已順利登陸港交所，另有數家公司即使暫未完成掛牌上市，至少都已遞交招股書。
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