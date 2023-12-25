據美國財經雜誌《全球金融》（Global Finance）調查，今（2023）年全球最有錢國家或地區，前三名分別為愛爾蘭、盧森堡及新加坡，台灣名列世界第14名，甚至超越荷蘭、德國、法國及英國等歐洲主要國家，也在排名比南韓、日本、中國大陸前面。
排名是以「平均每人消費購買力平價與國內生產毛額（GDP）」作為評比的依據；國際貨幣基金組織也警告，該項排名中的許多國家是「避稅天堂」，也就是說它們的財富最初是在其他地方產生的，這人為地提高了其GDP。
日前，安聯集團（Allianz）也發表「2023年安聯全球財富報告」，台灣位居全球最富有國家第5名，2022年每位台灣人平均擁有的淨金融資產是14.16萬歐元（約新台幣482.3萬元），年增達3.1％，在亞洲國家中僅次於第4名的新加坡。
然而，一般人民卻感受不到台灣名列世界第14名有錢國家的盛名，有數據指出，受僱人員報酬占GDP比重從1990年代超過50％，減少到2021年的43.03％；但企業盈餘卻從1990年不到30%增加到36.53％，對比美、日等國受僱員工報酬占比都超過50％，可見台灣勞工根本享受不到經濟果實。
對此，網友也紛紛提出看法，「惡質漲價的房東收入和官員收入提高了平均真不少」、「靠房價支撐的數字」、「厲害了我的國」、「夢想是肥肥肉的肉，現實是被榨乾了的骨頭」、「打工仔與臨時工一堆」、「經濟成長是有針對性的」、「台灣基本工資打敗日韓？」、「世界怎麼跟得上台灣」、「只不過錢都進不了我們的口袋」，一面倒表示對該項排名很無感。
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