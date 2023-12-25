【時報記者王逸芯台北報導】根據研調機構Counterpoint Research出具的最新數據顯示，第三季全球智慧型手機AP(行動處理器)聯發科續居市佔率龍頭，拿下33%，高通則以26%緊追在後，但若以銷售額來看，高通則有40%的占比，同樣也是連莊第一，第二名則為蘋果，在iPhone 15系列的助攻下，搶下31%的銷售額市占。
該報告顯示，今年第三季全球智慧型手機處理器(AP)市占率，若以出貨量來看，聯發科拿下33%的市占率，搶下出貨量龍頭，聯發科在第三季出貨量成長主要是受益於中低階機款的出貨量成長，增加天璣7000系列出貨，不僅如此，旗艦9300的推出，主打生成式AI，也帶動聯發科出貨量表現。
至於高通，第三季則拿下26%的市占率，受益於Snapdragon 695和Snapdragon 8 Gen 2的帶動，高通第三季出貨量相較第二季成長，而三星Galaxy Fold / Flip摺疊機的採用，則是帶動Snapdragon 8 Gen 2的主要關鍵之一。
若就銷售額占比來看，由於高通主要出貨為中高階產品，故第三季高通以40%的營收占比持續坐穩龍頭。蘋果因第三季有新款iPhone 15和iPhone 15 Pro系列推出，使得其第三季營收來到31%的市占率。聯發科則為居第三，銷售量市佔率為15%。
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