【時報記者莊丙農台北報導】智冠(5478)上周宣布與榮剛換股，導致網銀國際股權嚴重被稀釋，演變雙方隔空交火。智冠指出，有人刻意操作新聞仍舊迴避重訊、且用近期不正常上漲的股價來聲稱所謂53億元換32億元，要刻意誤導投資大眾。網銀則反批，市值53億換市值32億的股權，確實是當下的客觀事實，其所謂預估綜效數據，單憑空泛文字，並無法說服眾多股東。

智冠經營權進入空戰，雙方今天各發4點聲明，說明對方不合理之處。智冠表示，12月20日莊姓獨立董事帶著2位外部律師到場，這2位外部律師對智冠公司本來就沒有保密義務，又拒絕簽署保密承諾，是否應該提供尚未公開的秘密資訊？且原本就沒有拒絕獨董查閱資料，卻遭有心人士操作新聞。

其次，「股份交換的股權3年內不得買賣」的重要事實不容抹滅，3年內沒有流動性的股份，無從認定、預測或保證3年後的股價一定是現在的價格股價上漲偏離大盤趨勢及公司營運基本面，確實不正常。某些人用近期不正常上漲的股價來聲稱所謂53億元換32億元，顯然刻意誤導投資大眾。

網銀發出的新聞或聲明，一再指稱榮剛是鋼鐵股，但這根本是誤導投資人、忽略真正的產業發展趨勢。智冠稱台鋼集團的產業轉型早已擴及到網通事業、運動、健身、休閒旅遊、餐飲、生技各個不同層面，智冠集團旗下的藍新金流更早在幾年前就與台鋼集團旗下各公司已在合作，智冠並沒有選擇所謂點數通路整合也無規畫進入博奕產業。

網銀上午則回應，公司派所謂3年閉鎖期等語，並無載明罰則，此舉有違合約精神，無法產生實質閉鎖效果。智冠市值53億換取榮剛市值32億的股權，也確實是當下的客觀事實。其次，硬把鋼鐵跟點數結合，透過文字虛構未來願景太牽強，而無法提出有效的預估綜效數據，如何說服股東。

再者，智冠所稱無意進入博弈產業，但博弈遊戲乃為遊戲產業一環，智冠點卡介接了眾多的博弈遊戲，智冠旗下子公司也研發多款博弈遊戲，國內很多遊戲廠更是積極的進軍這塊廣大的國際市場，並且取得很好成績。也請智冠尊重自己本身的業務以及在這產業打拚的夥伴們，勿以錯假資訊誤導社會大眾。

最終，網銀再次重申基於對所有股東在董事會的負責，反對智冠與榮剛的股權交換。也請金管會與櫃買中心，詳查此案，勿讓股權交換淪為少數股權人士操縱股價與控制董事會的工具。