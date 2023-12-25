美國總經傳出好消息以及紅海地區船隻遭襲事件，導致數百艘船隻改變航線，增加了交付成本，使得油價在聖誕長假周末前出現回落，在台股交易、與原油期連動的二檔槓桿原油ETF同步下跌。

期街口布蘭特正2及期元大S＆P石油二檔ETF，至近午盤時各跌約2.38％及1.48％，

街口投信表示，國際油價上週受到紅海區域胡塞武裝組織攻擊船隻影響，激起市場擔憂而短線上漲，雖然油輪繞行好望角航線與保費上漲將增加航運成本，不過，因原油供給並未中斷，且該地區對全球貿易影響有限，市場消化利空後油價趨於穩定。

街口投信指出，在OPEC＋明確2024年Q1減產220桶／日，以及美國需求上修的因素之下，預期油價將有上行空間。上周美國能源資訊管理局（EIA）報告，美國原油庫存、汽油和餾分油庫存增加，美國原油產量升至創紀錄的1,330萬桶／日，俄克拉荷馬州庫欣交割中心的原油庫存增加了170 萬桶，顯示美國供需處於平衡，街口投信表示，投資人可伺機布局。