興富發（2542）集團2024年預計台中七期、水湳七案齊發，總銷金額超過1,140億元！興富發尤其看好台商回流商機，明年商辦產品囊括了810億元，這也是興富發商辦案總銷首度超越住宅案量，2024年可說是興富發的「商辦元年」！

興富發表示，受到中美貿易戰及疫情三年影響，台商回流傳產大本營台中的趨勢銳不可擋，此股強勁買盤，也讓集團2024年決定重壓商辦新案。

據了解，興富發明年七案齊發，率先進場的將會是七期「惠國61地號」位於市政路、文心路口的微型商辦案，七案合計總銷1,140億元，其中商辦案就占了810億元，佔總銷七成之多。

而興富發的商辦新案，全都集中在七期重劃區！興富發指出，七期為台中經貿中心，匯集政治、經濟、交通於一身，目前也僅有七期有條件能吸引企業主目光，因此興富發推出不同類型產品，包含微型商辦案、指標商辦案，以及有望成為台中最高樓的頂級商辦案，因應不同客群的需求。

在住宅案的部分，一案在七期、二建案在水湳經貿園區！值得關注的是，水湳「文商11地號」新案，將會是水湳文商段「肥沃月灣」第一個進場的個案，而市場預測，單價有望衝破3位數、100萬起跳。

除了興富發集團外，中台灣豪宅一哥聯聚建設位於七期推出的頂級豪辦「聯聚中維大廈」推出80~150坪，最高單價已衝破83.98萬元，實登成數73筆，買氣熱烈。

近期政策一連串的限縮住宅房地交易，不過，對於主打商業機能的商辦產品維持開放態度，也無身份限制與貸款限制，從置產角度來說「打住不打商」的策略，也讓資金流向商辦市場，其中，微型商辦因應產業轉型，也將帶起另一波新格局。