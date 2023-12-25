2024總統大選進入關鍵倒數，股民都期待著「選舉行情」的到來，中租基金平台總經理蘇皓毅指出，自1996年至2020年共經歷的7次總統大選，確實有選舉行情存在，但「選前」和「選後」是兩樣情。

蘇皓毅說，從歷史數據來看，選前3個月及1個月，台股上漲機率及漲幅均不明顯，選前7天台股甚至會來到相對低點，反倒是選後的「謝票行情」有更旺的現象，數據顯示選後30天台股上漲機率約為80％，平均有約7％的漲幅，而選後90天也有近61％上漲機率，可見選舉行情大概率會發生在「選後」，因此，投資人可正面看待台股2024年首季行情，惟須關注選後兩岸關係發展與聯準會利率政策動向。

蘇皓毅進一步說，2024年全球經濟成長放緩，下半年有望進入降息循環，屆時美元走貶將有利新興市場資產表現，台股的資金行情會隨之成形，輔以AI所帶動的產業變革，有望推動下一個10年科技主流並驅動半導體成長，台灣電子產業因為在供應鏈中扮演要角，將引領台股邁向嶄新格局！考量台股步入高檔後震盪可能加劇，投資人宜分批布局台股基金。

蘇皓毅說，在震盪多變的市場行情，主動式基金選股更能趁勝追擊，今年以來台股基金也繳出了不遜於ETF的成績單，同時中租基金平台也觀察到，過往平台母子基金申購前10名的基金排行榜中，境外基金普遍佔半數以上，但今年下半年開始，境內投信基金開始佔據榜單半數，可見有越來越多的平台會員懂得善用「中租母子鎖利GO」自動循環複利的交易功能，輕鬆搭上AI台股特快車行情。目前中租基金平台以單筆、定期（不）定額或母子基金交易方式申購全站台股基金都是「0手續費」。