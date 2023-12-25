2024總統大選進入關鍵倒數，股民都期待著「選舉行情」的到來，中租基金平台總經理蘇皓毅指出，自1996年至2020年共經歷的7次總統大選，確實有選舉行情存在，但「選前」和「選後」是兩樣情。
蘇皓毅說，從歷史數據來看，選前3個月及1個月，台股上漲機率及漲幅均不明顯，選前7天台股甚至會來到相對低點，反倒是選後的「謝票行情」有更旺的現象，數據顯示選後30天台股上漲機率約為80％，平均有約7％的漲幅，而選後90天也有近61％上漲機率，可見選舉行情大概率會發生在「選後」，因此，投資人可正面看待台股2024年首季行情，惟須關注選後兩岸關係發展與聯準會利率政策動向。
蘇皓毅進一步說，2024年全球經濟成長放緩，下半年有望進入降息循環，屆時美元走貶將有利新興市場資產表現，台股的資金行情會隨之成形，輔以AI所帶動的產業變革，有望推動下一個10年科技主流並驅動半導體成長，台灣電子產業因為在供應鏈中扮演要角，將引領台股邁向嶄新格局！考量台股步入高檔後震盪可能加劇，投資人宜分批布局台股基金。
蘇皓毅說，在震盪多變的市場行情，主動式基金選股更能趁勝追擊，今年以來台股基金也繳出了不遜於ETF的成績單，同時中租基金平台也觀察到，過往平台母子基金申購前10名的基金排行榜中，境外基金普遍佔半數以上，但今年下半年開始，境內投信基金開始佔據榜單半數，可見有越來越多的平台會員懂得善用「中租母子鎖利GO」自動循環複利的交易功能，輕鬆搭上AI台股特快車行情。目前中租基金平台以單筆、定期（不）定額或母子基金交易方式申購全站台股基金都是「0手續費」。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：