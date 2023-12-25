京津冀（北京、天津、河北）三地25日上午在雄安新區共同簽署「京津冀自貿試驗區協同發展行動方案」（簡稱行動方案），並共同公布系列協同創新成果，以務實措施推進京津冀三地自貿試驗區協同發展。
大陸央視報導，行動方案重點是實施五大行動共16條具體措施，其中包括：實施貿易投資自由化便利化協同提升行動、實施三地港口協同發展互聯互通行動、實施金融創新協作發展行動、實施產業融合發展協作推進行動、實施資源便捷流動協同促進行動，明確今後推動京津冀自貿試驗區協同發展的目標和任務。
京津冀三地共同公布的「1＋5＋18」系列協同創新成果，即1個「京津冀自貿試驗區協同發展報告」、5個分領域專題報告和18個京津冀自貿試驗區協同制度創新案例。
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