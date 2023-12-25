2023年台股即將封關，展望2024，哪個族群會是明年台股的主旋律？有分析師指出，1月和首季都是漲幅最多的時機，在大多頭、多項利多齊聚以及美國消費性電子展即將登場（CES 2024）的情況下，第一季攻上萬八指日可待；尤其，2024年AI仍是重中之重，其中AI PC更有看頭；分析師也點名1檔尖兵，跨足AI PC和手機有望成為主升段的大黑馬。

展望2024年，摩爾投顧分析師江國中分析，按照歷史經驗，1月平均上漲3.25%，是全年漲幅最大的月份，第一季平均上漲2.54%，也是全年漲幅最大的一個季；此外，統計近10年上漲機率。1月上漲機率60%，2月為70%，3月達80%，因此在大多頭排列的情況下，只要搭配17463點守穩不破、聯準會停止升息、產業庫存去化告終以及農曆年紅包行情等利多，第一季攻上萬八指日可待。

個股方面，美國消費性電子展（CES）將於明年1月9日登場，IoT（物聯網）、智能汽車，AR/VR、機器人、運動科技，資訊安全、智慧城市等創新科技均是本屆亮點；而AI仍是重中之重，由AI延伸出去的AI PC則更有看頭。

江國中指出，AI PC儼然成為兵家必爭之地，從台股盤面來看，除了品牌廠宏碁、華碩已先行反應大漲，電腦周邊產品與零組件也將掀起一波蝴蝶效應，AI PC相關族群包括CoWoS封裝、散熱模組、高速傳輸、記憶體、驅動 IC、觸控IC、PMIC等都不乏潛力股。

江國中建議，現在可卡位明年AI PC/NB供應鏈潛力主升股；他也進一步點名上周已創波段新高的微機電（MEMS）麥克風IC設計廠鈺太；他表示，鈺太集AI PC和手機題材於一身，跨足筆電應用、手機、助聽器、藍芽耳機、頭罩式耳機、行車紀錄器、物聯網等多個領域，又有IC設計一哥聯發科參與私募，助攻加速攻入智慧手機供應鏈，明年出貨表現有望大幅成長，逐季看增，將是有望漲幅翻倍的潛力股。

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