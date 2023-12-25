AI科技日新月異，台灣也要加緊跟上數位腳步。據掌握，逾20年未修的「電子簽章法」，近日行政院已完成審議，由於朝野皆認為電子簽章法對資安有重大保障，隨著法規技術面的克服，選後新政府可望延續推動，並列為立院下會期的優先法案。

電子簽章法自2002年實施至今，逾20年未進行修正。數位部將修正電子簽章法列為重要業務，並於6月預告、10月將草案送進行政院。據掌握，行政院已於近日審議通過，正待行政院會拍板。

根據數位部規劃，電子簽章法修法包含四大方向。首先，明定電子文件及電子簽章，功能上等同於實體文件及簽章；第二是實務上使用文件或簽章者，並不限於有「相對人」的法律行為，因此刪除電子簽章「經相對人同意」文字，為數位包容，仍給予相對人拒絕的機制。

第三是明定「數位簽章」是電子簽章的一種，由特定憑證機構簽發憑證，使用數位簽章簽署文件，「推定」等同本人實體親簽；第四是爭取他國與我方透過「技術對接合作」原則，推動與他國電子簽章的相互承認。

知情官員指出，行政院日前召開審查會邀請各縣市政府及相關部會，在彙整意見後，考量司法程序因為跟電子簽章適用目的不一樣，新增司法程序不在此限，必要時仍需紙本跟親自簽名。

官員也說明，考量數位化時代要促進數位政府，電子簽章又是其中重要法律，公部門如果要讓特定業務排除適用電子簽章法，要在3年內立法，等於有落日條款。

官員還說，過去台灣跟國外數位憑證機構互相承認很困難，從來沒有外國憑證機構來申請，將來只要符合技術對接、安全條件也過關，就放寬其他國家來申請台灣數位憑證，等於讓電子簽章效力從政府對政府的是第一層，放寬到第二層，也就是不需要要國家對國家，可以是某個區塊鏈技術或是某個組織。

至於修法後對產業影響，官員認為會使更多業者投入相關技術研發，確保電子簽章安全跟簽署身分；對民眾來說，也省去來回奔波的時間，不用臨櫃就可以具有和紙本簽名或蓋章一樣的效力。