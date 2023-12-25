台經院25日公布最新景氣調查，11月三大營業氣候測驗點呈現「二升一降」服務業和營建業轉為上揚，製造業則連二月下滑，然變動幅度有限。台經院長張建一表示，國內來看，製造業、營建業和服務業都會越來越好，但速度還是要看國際需求。
台經院表示，11月製造業營業氣候測驗點為93.20點，較上月修正後之93.77點減少0.57點，雖呈連續二個月下滑，然下滑幅度有限。
11月服務業營業氣候測驗點為92.54點，較10月修正後之91.17點增加1.37點，結束先前連續三個月下跌的態勢轉為上揚。營建業11月營業氣候測驗點為102.82點，較10月之99.40點上揚3.42點，也結束先前連續兩個月下跌的趨勢。
張建一分析，營建業因公共工程持續，不動產市場信心已有慢慢回覆，製造業也隨11月外銷訂單、出口轉正，再加上明年國際經濟成長率和國際貿易量預估都會比今年好，也將帶動台灣出口、生產、投資都將轉好，製造業持續復甦，因此台經院預測明年經濟成長率會超過3％，優於今年。
觀察近期國際經濟情勢，台經院指出，隨通膨壓力緩解，美國聯準會與歐洲央行續維持利率不變。日本製造業景氣持續衰退，服務業仍維持擴張態勢。中國大陸11月工業及消費品銷售年增率皆較上月增加，顯示大陸工商業活動已有回升跡象，但房地產相關指標表現持續惡化。
在國內製造業方面，儘管全球製造業景氣復甦動能仍不足，但受惠於去年的比較基期偏低，資通與視聽產品需求持續熱絡，11月出口與外銷訂單年增率轉正，雖然製造業對當月景氣看法較上月調查相比略為轉好，但美中兩大經濟體經濟前景不確定仍高，加上中東地區緊張情勢升溫，製造業對未來半年景氣看法仍偏向保守。
服務業受惠11月台股表現亮眼，加上海運運價走高，且航空客運需求維持強勁，來台旅客人數持續成長，帶動餐飲住宿需求增溫，令證券業、運輸倉儲業與餐旅業看好當月景氣表現。
營建業方面，時序進入年底傳統趕工與購屋旺季，加上「新青年房貸」政策發酵，加快首購族進場購屋腳步，使得營建業對11月與未來半年景氣看法明顯轉好。
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